Assine
overlay
Início Gerais
RESGATE

Cego que caiu em córrego é resgatado na Grande BH

Vítima de 45 anos sofreu queda de cerca de 4 metros em bairro de Ribeirão das Neves; após socorro dos bombeiros, homem foi encaminhado ao hospital pelo Samu

Publicidade
Carregando...
MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
11/11/2026 15:49

compartilhe

×
Resgate dos Bombeiros Militares em um barranco
Bombeiros resgataram na manhã desta quarta-feira (11/11) um homem cego que despencou de um barranco e caiu em um córrego, em Ribeirão das Neves, na Grande BH crédito: CBMMG/Divulgação

Um homem cego de 45 anos caiu em um córrego em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) atendeu a ocorrência que foi registrada por volta das 10h20 da manhã, nesta quarta-feira (11/11), no Bairro Sevilha 2ª Seção.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Segundo os bombeiros, a vítima caiu de uma altura aproximada de 4 metros, em um local de difícil acesso, e pedia ajuda. Durante o deslocamento dos militares, a pessoa que acionou o socorro informou que o homem estava consciente e que sua cabeça estava sangrando.

O resgate

Ao chegar ao local, os militares desceram até certa parte do córrego e retiraram o homem pelo barranco, com uma maca própria para resgates em locais de difícil acesso. A operação foi feita por meio de içamento e arrastamento.

A vítima foi resgatada consciente, mas se queixava de dores na coluna. O homem foi entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez a imobilização e o levou ao Hospital São Judas Tadeu, também em Ribeirão das Neves.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Tópicos relacionados:

cbmmg regiao-metropolitana resgate ribeiraodasneves

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay