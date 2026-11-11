Cego que caiu em córrego é resgatado na Grande BH
Vítima de 45 anos sofreu queda de cerca de 4 metros em bairro de Ribeirão das Neves; após socorro dos bombeiros, homem foi encaminhado ao hospital pelo Samu
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Um homem cego de 45 anos caiu em um córrego em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) atendeu a ocorrência que foi registrada por volta das 10h20 da manhã, nesta quarta-feira (11/11), no Bairro Sevilha 2ª Seção.
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Segundo os bombeiros, a vítima caiu de uma altura aproximada de 4 metros, em um local de difícil acesso, e pedia ajuda. Durante o deslocamento dos militares, a pessoa que acionou o socorro informou que o homem estava consciente e que sua cabeça estava sangrando.
O resgate
Ao chegar ao local, os militares desceram até certa parte do córrego e retiraram o homem pelo barranco, com uma maca própria para resgates em locais de difícil acesso. A operação foi feita por meio de içamento e arrastamento.
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A vítima foi resgatada consciente, mas se queixava de dores na coluna. O homem foi entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez a imobilização e o levou ao Hospital São Judas Tadeu, também em Ribeirão das Neves.
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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro