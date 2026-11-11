Corpo de mulher é encontrado no Ribeirão Arrudas três dias após desaparecer
Corpo foi localizado na tarde dessa terça-feira (10), na Vila Marzagão, em Sabará; bombeiros procuravam mulher desaparecida desde sábado (7)
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O corpo de uma mulher foi encontrado na tarde dessa terça-feira (10/11) no Ribeirão Arrudas, na Vila Marzagão, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Desde sábado (7), o Corpo de Bombeiros realizava buscas por uma mulher que havia desaparecido nas águas do ribeirão, na capital mineira.
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A mulher desaparecida foi vista pela última vez na Avenida dos Andradas, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.
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Relembre o desaparecimento
Na noite de sábado (7), por volta das 20h25, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de desaparecimento no Ribeirão Arrudas.
Segundo a corporação, testemunhas relataram que uma mulher, com idade aparente de 45 anos, atravessou a Avenida dos Andradas na frente de veículos, obrigando motoristas a frear para evitar um atropelamento.
Em seguida, ela chegou à mureta de proteção e pulado nas águas do ribeirão, que apresentava correnteza forte devido às chuvas.
Os bombeiros iniciaram buscas visuais em pontos estratégicos do canal, principalmente em locais onde a mulher poderia ter ficado presa em estruturas.
Entretanto, o aumento do nível da água e a força da correnteza dificultaram os trabalhos, e a vítima não foi localizada naquela noite.
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As buscas continuaram nos dias seguintes. As circunstâncias do desaparecimento ainda não foram esclarecidas.