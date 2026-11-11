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Corpo de mulher é encontrado no Ribeirão Arrudas três dias após desaparecer

Corpo foi localizado na tarde dessa terça-feira (10), na Vila Marzagão, em Sabará; bombeiros procuravam mulher desaparecida desde sábado (7)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/11/2026 06:13 - atualizado em 11/11/2026 06:18

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Bombeiros procuram mulher que desapareceu nas águas do Arrudas, na capital mineira
Bombeiros procuravam mulher que desapareceu nas águas do Arrudas, na capital mineira crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

O corpo de uma mulher foi encontrado na tarde dessa terça-feira (10/11) no Ribeirão Arrudas, na Vila Marzagão, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Desde sábado (7), o Corpo de Bombeiros realizava buscas por uma mulher que havia desaparecido nas águas do ribeirão, na capital mineira.

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A mulher desaparecida foi vista pela última vez na Avenida dos Andradas, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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Relembre o desaparecimento

Na noite de sábado (7), por volta das 20h25, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de desaparecimento no Ribeirão Arrudas.

Segundo a corporação, testemunhas relataram que uma mulher, com idade aparente de 45 anos, atravessou a Avenida dos Andradas na frente de veículos, obrigando motoristas a frear para evitar um atropelamento.

Em seguida, ela chegou à mureta de proteção e pulado nas águas do ribeirão, que apresentava correnteza forte devido às chuvas.

Os bombeiros iniciaram buscas visuais em pontos estratégicos do canal, principalmente em locais onde a mulher poderia ter ficado presa em estruturas.

Entretanto, o aumento do nível da água e a força da correnteza dificultaram os trabalhos, e a vítima não foi localizada naquela noite.

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As buscas continuaram nos dias seguintes. As circunstâncias do desaparecimento ainda não foram esclarecidas.

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