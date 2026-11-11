Morte de idosa em Jaíba: pais de investigado são presos preventivamente

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu preventivamente um homem, de 53 anos, e uma mulher, de 60, suspeitos de envolvimento na morte de uma idosa, de 70. O corpo da vítima foi localizado em Jaíba (MG), no Norte do estado, em 29 de agosto, em uma área rural. Os dois envolvidos, presos nessa terça-feira (10/11), são pais de um dos investigados, que também já havia sido preso, segundo a PCMG.

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Além dos mandados de prisão, os policiais apreenderam um veículo que, segundo os elementos reunidos na investigação, pode ter sido adquirido com recursos pertencentes à vítima.

O automóvel será submetido a análise para esclarecer sua origem e possível ligação com os fatos.

Entenda o caso

A mulher estava desaparecida havia cerca de 12 dias quando seu corpo foi localizado, em 29 de agosto, em uma área rural de Jaíba. Ela teria sido atraída por uma pessoa com quem mantinha um relacionamento.

Depois de chegar à cidade de Manga, teria sido mantida em restrição de liberdade e submetida à violência e ameaças para realizar movimentações financeiras e transferências de valores, afirma a Polícia Civil.

Posteriormente, a vítima foi levada para a zona rural de Jaíba, onde acabou morta e teve o corpo ocultado.

Durante as buscas para localizá-la, três homens foram presos em flagrante. Já em 7 de outubro, uma mulher foi presa preventivamente após o avanço das investigações apontar sua possível participação no caso.

Novas prisões

Os dois presos nessa terça-feira são investigados por possível envolvimento em fraude processual, ocultação de provas e induzimento dos demais suspeitos à prática do homicídio. Com as prisões, seis pessoas estão detidas no âmbito das investigações: quatro homens e duas mulheres.

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A apuração prossegue para esclarecer a participação individual dos envolvidos, verificar possíveis crimes relacionados à ocultação de provas e identificar a destinação dos recursos financeiros pertencentes à vítima. O trabalho é coordenado pela Delegacia de Polícia em Jaíba.