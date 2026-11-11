Como criar uma assinatura própria com o layering

A combinação de fragrâncias, conhecida como layering, permite criar uma composição personalizada a partir de dois ou mais perfumes. Há algum tempo, a prática vem ganhando espaço na perfumaria e nas redes sociais, associada à busca por combinações mais pessoais. A técnica pode começar pela escolha de aromas que compartilham notas ou pertencem a famílias olfativas que dialogam entre si, como florais e frescos. Também é possível criar contrastes, desde que uma fragrância não se sobreponha completamente à outra.

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Uma forma de experimentar é aplicar primeiro o perfume mais intenso e, em seguida, acrescentar uma fragrância mais leve. Vale começar com poucas borrifadas e testar a combinação na pele, onde os aromas podem se desenvolver de maneira diferente do que em uma fita olfativa. Esperar alguns minutos antes de decidir se a dupla funciona também ajuda a perceber o resultado final.

“Layering não precisa seguir uma fórmula rígida. A ideia é experimentar combinações, observar como elas evoluem na pele e encontrar aquelas que têm mais a ver com a personalidade e o momento de cada pessoa”, afirma Marcia Fraga Riedi, porta-voz da Portal Brasil, responsável pela operação da Hamidi no Brasil.

Com um portfólio de 43 fragrâncias, distribuídas entre diferentes perfis olfativos — como florais, frescos e ambarados ou gourmands —, a Hamidi oferece possibilidades para quem quer testar combinações. A sugestão é começar com aromas de famílias próximas e, aos poucos, explorar contrastes para criar uma assinatura própria.

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O layering também pode variar conforme a ocasião, a estação ou a preferência de cada pessoa. Mais do que encontrar uma combinação definitiva, a proposta é usar as fragrâncias como parte de uma experiência pessoal e experimentar novos caminhos olfativos.