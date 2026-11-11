Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Como criar uma assinatura própria com o layering

A técnica combina diferentes fragrâncias e permite explorar aromas e composições personalizadas para cada ocasião

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
11/11/2026 18:20

compartilhe

×
Como criar uma assinatura própria com o layering
Como criar uma assinatura própria com o layering crédito: DINO

A combinação de fragrâncias, conhecida como layering, permite criar uma composição personalizada a partir de dois ou mais perfumes. Há algum tempo, a prática vem ganhando espaço na perfumaria e nas redes sociais, associada à busca por combinações mais pessoais. A técnica pode começar pela escolha de aromas que compartilham notas ou pertencem a famílias olfativas que dialogam entre si, como florais e frescos. Também é possível criar contrastes, desde que uma fragrância não se sobreponha completamente à outra. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Uma forma de experimentar é aplicar primeiro o perfume mais intenso e, em seguida, acrescentar uma fragrância mais leve. Vale começar com poucas borrifadas e testar a combinação na pele, onde os aromas podem se desenvolver de maneira diferente do que em uma fita olfativa. Esperar alguns minutos antes de decidir se a dupla funciona também ajuda a perceber o resultado final.

“Layering não precisa seguir uma fórmula rígida. A ideia é experimentar combinações, observar como elas evoluem na pele e encontrar aquelas que têm mais a ver com a personalidade e o momento de cada pessoa”, afirma Marcia Fraga Riedi, porta-voz da Portal Brasil, responsável pela operação da Hamidi no Brasil.

Com um portfólio de 43 fragrâncias, distribuídas entre diferentes perfis olfativos — como florais, frescos e ambarados ou gourmands —, a Hamidi oferece possibilidades para quem quer testar combinações. A sugestão é começar com aromas de famílias próximas e, aos poucos, explorar contrastes para criar uma assinatura própria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O layering também pode variar conforme a ocasião, a estação ou a preferência de cada pessoa. Mais do que encontrar uma combinação definitiva, a proposta é usar as fragrâncias como parte de uma experiência pessoal e experimentar novos caminhos olfativos.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay