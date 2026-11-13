Funcionário aponta possível falha no freio em morte durante escalada em BH

Um funcionário da academia Rokaz Escalada, onde Andrei de Figueiredo Ferreira, de 47 anos, morreu após cair de uma parede durante uma aula na noite de quinta-feira (12/11), na Savassi, em Belo Horizonte, aponta uma possível falha no manuseio do equipamento de segurança.

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Segundo ele, a instrutora responsável pela atividade teria acionado o mecanismo de destravamento do freio enquanto o aluno ainda estava sustentado pela corda. A manobra, de acordo com a explicação do funcionário, poderia ter desativado o sistema de frenagem e provocado a queda. A hipótese se aproxima do relato da aluna que operava o equipamento à Polícia Militar (PMMG), mas ainda precisa ser esclarecida pela investigação.



O funcionário, que pediu para não ser identificado, afirmou que não estava presente no momento do acidente. Sua explicação se baseia na análise das imagens de segurança e em seu conhecimento sobre os equipamentos utilizados na escalada. Segundo ele, Andrei havia chegado ao topo da parede e estava parado, com o peso do corpo apoiado na corda, quando a aluna responsável por controlar a descida encontrou dificuldades para acionar a alavanca do freio.



Diante do problema, a jovem teria chamado a instrutora para ajudá-la. O funcionário afirma que, nas imagens, é possível observar a professora se aproximando e manuseando o dispositivo. Na avaliação dele, a instrutora teria pressionado uma peça conhecida como cam, mecanismo que permite destravar o sistema automático de frenagem do equipamento.



"Você só faz essa destravada quando o escalador não está na corda, quando ele está na parede, desenvolvendo a escalada. Você está desbloqueando o sistema automático do freio. Ele estava parado, sentado na corda, tensionado. A situação estava controlada", explicou.



O funcionário diz que o procedimento teria sido inadequado porque a corda ainda estava sob tensão, ou seja, sustentava o peso de Andrei. Ao pressionar o mecanismo, a instrutora teria desativado a frenagem, permitindo que o aluno descesse sem o controle necessário.



"Na hora que ela fez isso, desativou o freio. E aí, ao desativar o freio, o cara passou direto", contou.



O equipamento mencionado é o Grigri, dispositivo de segurança utilizado na escalada para controlar a corda e auxiliar na frenagem em caso de queda. O funcionário também mencionou dificuldades recorrentes para acionar a alavanca de descida do dispositivo usado na atividade. Segundo ele, a aluna não conseguiu operar o mecanismo e, por estar em sua primeira aula de segurança, recorreu à instrutora.



Ainda de acordo com o funcionário, as imagens mostram a jovem chamando a professora antes da intervenção no equipamento. Ele considera que a sequência registrada se aproxima da versão apresentada pela aluna à polícia.



Versões diferentes sobre o acidente



O boletim de ocorrência registra relatos divergentes sobre o momento da queda. Uma aluna, de 23 anos, afirmou que participava de sua primeira aula de segurança para escalada e que, durante a descida de Andrei, encontrou dificuldades para operar o freio. Ao perceber que o colega havia ficado parado, pediu ajuda à instrutora, de 21 anos.



Segundo a versão da aluna, a professora tocou no equipamento de frenagem e, logo depois, Andrei caiu. O relato não detalha qual movimento teria sido feito pela instrutora.



Já a instrutora apresentou outra versão aos policiais. Ela afirmou que percebeu dificuldades da aluna para controlar a alavanca e a velocidade da descida. Segundo ela, a jovem teria perdido o controle do equipamento e liberado corda em excesso. A professora disse que tentou orientar a colega, mas não conseguiu acionar a trava de segurança a tempo de impedir a queda.



As duas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. O funcionário da academia também confirmou que ambas foram à unidade policial na quinta-feira (12/11).

Perícia deve esclarecer funcionamento dos equipamentos



A queda ocorreu na unidade da Rokaz localizada na Rua Antônio de Albuquerque, durante a segunda parte de uma aula iniciada às 18h. Conforme o boletim, a atividade começou com a modalidade boulder, praticada sem cordas. Depois, os alunos passaram para o top rope, em que uma pessoa escala enquanto outra controla a corda e o equipamento de frenagem.



Andrei conseguiu chegar ao topo da parede, mas caiu durante a tentativa de descida. O atendimento médico foi acionado por volta das 20h32. Um aluno que também trabalhava como socorrista prestou os primeiros atendimentos, e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou manobras de reanimação. A vítima, no entanto, morreu ainda na academia.



Além da dinâmica do manuseio do freio, a compatibilidade entre a corda e o dispositivo utilizado também deverá ser esclarecida. Segundo o boletim, pessoas que estavam na academia comentaram, depois do acidente, que a corda poderia ser fina demais para aquele equipamento. A hipótese, contudo, não foi confirmada por avaliação técnica.



Uma perícia de engenharia estava prevista para sexta-feira (13/11), com o objetivo de examinar os equipamentos. Os trabalhos começaram após a chegada dos peritos ao estabelecimento, que inicialmente estava fechado. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga as circunstâncias da morte.



As câmeras de segurança da academia também registraram o acidente e as tentativas de socorro. As imagens mostram a instrutora e a aluna manuseando a corda momentos antes de Andrei despencar da parede. A análise do vídeo, associada aos exames técnicos, deverá contribuir para esclarecer o que aconteceu nos instantes que antecederam a queda.



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Procurada pelo Estado de Minas, a Rokaz Escalada lamentou a morte e informou que acionou imediatamente os serviços de emergência. Em nota, a empresa afirmou que está prestando assistência à família da vítima e que as circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades. O estabelecimento permaneceu fechado nesta sexta-feira em razão do luto, com previsão de retomar as atividades no sábado (14/11).