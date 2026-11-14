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VOOS SUSPENSOS

Caos aéreo nos Estados Unidos atrasa voo de Orlando para Confins em 3 horas

Suspensão de decolagens determinada pela Agência Federal de Aviação americana (FAA) afetou operações internacionais

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
14/11/2026 09:11

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Sistema EMAS em Congonhas: a tecnologia no solo que evita desastres aéreos no país
Aeronaves da Azul como esta tiveram voos paralisados em Confins por falha de GPS, tema relacionado à segurança aérea crédito: Divulgação/Azul

Pelo menos um voo que chegaria ao Aeroporto Internacional de Confins no início da manhã deste sábado (14/11) está atrasado em quase três horas, depois do caos aéreo que tomou conta dos Estados Unidos nesta sexta-feira (13/11).

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As informações são da BH Airport, que administra o aeroporto internacional na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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A suspensão de decolagens em aeroportos dos Estados Unidos foi anunciada por volta das 18h desta sexta-feira pela Agência Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) e durou até por volta das 22h20, trazendo transtornos a vários terminais.

Que horas deveria ter chegado o voo?

O voo 9302 da companhia Azul deveria ter chegado de Orlando, no estado da Flórida, às 7h35, mas a previsão é de que sua aterrissagem ocorra apenas às 10h26.

A próxima chegada direta dos Estados Unidos será apenas no domingo (15/11), quando o voo 8731 da Azul vem de Orlando, com previsão de pouso para as 8h05, por enquanto sem atrasos.

Já a decolagem mais próxima para os Estados Unidos neste sábado também é de um voo da Azul, o 8730, com destino a Orlando, com partida prevista para 12h25, também sem alterações até o momento.

A rota para Orlando é a única direta para os Estados Unidos operada a partir e com destino a Confins pela Azul Linhas Aéreas. A orientação da companhia é para que os passageiros consultem o aplicativo ou o site antes de se deslocarem ao terminal.

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A FAA justificou a suspensão das decolagens como uma medida de segurança. Fontes nos Estados Unidos mencionaram falhas de comunicação que afetaram centros de controle de tráfego aéreo, mas o órgão não confirmou a informação. (Com Folhapress)

Impacto nos voos entre EUA e Confins

  • Sexta-feira (13/11), às 18h: início da suspensão de decolagens nos aeroportos dos Estados Unidos pela FAA
  • Sexta-feira (13/11), às 22h20: encerramento da medida de restrição no espaço aéreo norte-americano
  • Sábado (14/11), às 7h35: horário original de chegada do voo 9302 da Azul vindo de Orlando
  • Sábado (14/11), às 10h26: nova previsão de pouso do voo 9302 em Confins após atraso de quase três horas
  • Sábado (14/11), às 12h25: previsão de decolagem do voo 8730 da Azul com destino a Orlando, mantida sem alterações
  • Domingo (15/11), às 8h05: previsão de chegada do próximo voo direto de Orlando (voo 8731), sem registros de atraso

Orientações aos passageiros

  • Monitoramento digital: verificar o status atualizado do voo no site ou aplicativo da companhia aérea antes de sair de casa
  • Comunicação no terminal: buscar os balcões de atendimento da empresa em caso de conexões perdidas por conta do atraso
  • Assistência material: solicitar alimentação após duas horas de espera e acomodação em hotel se o atraso ultrapassar quatro horas, conforme regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
  • Documentação: guardar cartões de embarque e comprovantes de despesas extras causadas pela alteração na malha aérea

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