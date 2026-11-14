Caos aéreo nos Estados Unidos atrasa voo de Orlando para Confins em 3 horas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Pelo menos um voo que chegaria ao Aeroporto Internacional de Confins no início da manhã deste sábado (14/11) está atrasado em quase três horas, depois do caos aéreo que tomou conta dos Estados Unidos nesta sexta-feira (13/11).

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As informações são da BH Airport, que administra o aeroporto internacional na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A suspensão de decolagens em aeroportos dos Estados Unidos foi anunciada por volta das 18h desta sexta-feira pela Agência Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) e durou até por volta das 22h20, trazendo transtornos a vários terminais.

Que horas deveria ter chegado o voo?

O voo 9302 da companhia Azul deveria ter chegado de Orlando, no estado da Flórida, às 7h35, mas a previsão é de que sua aterrissagem ocorra apenas às 10h26.

A próxima chegada direta dos Estados Unidos será apenas no domingo (15/11), quando o voo 8731 da Azul vem de Orlando, com previsão de pouso para as 8h05, por enquanto sem atrasos.

Já a decolagem mais próxima para os Estados Unidos neste sábado também é de um voo da Azul, o 8730, com destino a Orlando, com partida prevista para 12h25, também sem alterações até o momento.

A rota para Orlando é a única direta para os Estados Unidos operada a partir e com destino a Confins pela Azul Linhas Aéreas. A orientação da companhia é para que os passageiros consultem o aplicativo ou o site antes de se deslocarem ao terminal.

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A FAA justificou a suspensão das decolagens como uma medida de segurança. Fontes nos Estados Unidos mencionaram falhas de comunicação que afetaram centros de controle de tráfego aéreo, mas o órgão não confirmou a informação. (Com Folhapress)

Impacto nos voos entre EUA e Confins

Sexta-feira (13/11), às 18h: início da suspensão de decolagens nos aeroportos dos Estados Unidos pela FAA

início da suspensão de decolagens nos aeroportos dos Estados Unidos pela FAA Sexta-feira (13/11), às 22h20: encerramento da medida de restrição no espaço aéreo norte-americano

encerramento da medida de restrição no espaço aéreo norte-americano Sábado (14/11), às 7h35: horário original de chegada do voo 9302 da Azul vindo de Orlando

horário original de chegada do voo 9302 da Azul vindo de Orlando Sábado (14/11), às 10h26: nova previsão de pouso do voo 9302 em Confins após atraso de quase três horas

nova previsão de pouso do voo 9302 em Confins após atraso de quase três horas Sábado (14/11), às 12h25: previsão de decolagem do voo 8730 da Azul com destino a Orlando, mantida sem alterações

previsão de decolagem do voo 8730 da Azul com destino a Orlando, mantida sem alterações Domingo (15/11), às 8h05: previsão de chegada do próximo voo direto de Orlando (voo 8731), sem registros de atraso

Orientações aos passageiros