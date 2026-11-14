Caos aéreo nos Estados Unidos atrasa voo de Orlando para Confins em 3 horas
Suspensão de decolagens determinada pela Agência Federal de Aviação americana (FAA) afetou operações internacionais
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Pelo menos um voo que chegaria ao Aeroporto Internacional de Confins no início da manhã deste sábado (14/11) está atrasado em quase três horas, depois do caos aéreo que tomou conta dos Estados Unidos nesta sexta-feira (13/11).
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As informações são da BH Airport, que administra o aeroporto internacional na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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A suspensão de decolagens em aeroportos dos Estados Unidos foi anunciada por volta das 18h desta sexta-feira pela Agência Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) e durou até por volta das 22h20, trazendo transtornos a vários terminais.
Que horas deveria ter chegado o voo?
O voo 9302 da companhia Azul deveria ter chegado de Orlando, no estado da Flórida, às 7h35, mas a previsão é de que sua aterrissagem ocorra apenas às 10h26.
A próxima chegada direta dos Estados Unidos será apenas no domingo (15/11), quando o voo 8731 da Azul vem de Orlando, com previsão de pouso para as 8h05, por enquanto sem atrasos.
Já a decolagem mais próxima para os Estados Unidos neste sábado também é de um voo da Azul, o 8730, com destino a Orlando, com partida prevista para 12h25, também sem alterações até o momento.
A rota para Orlando é a única direta para os Estados Unidos operada a partir e com destino a Confins pela Azul Linhas Aéreas. A orientação da companhia é para que os passageiros consultem o aplicativo ou o site antes de se deslocarem ao terminal.
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A FAA justificou a suspensão das decolagens como uma medida de segurança. Fontes nos Estados Unidos mencionaram falhas de comunicação que afetaram centros de controle de tráfego aéreo, mas o órgão não confirmou a informação. (Com Folhapress)
Impacto nos voos entre EUA e Confins
- Sexta-feira (13/11), às 18h: início da suspensão de decolagens nos aeroportos dos Estados Unidos pela FAA
- Sexta-feira (13/11), às 22h20: encerramento da medida de restrição no espaço aéreo norte-americano
- Sábado (14/11), às 7h35: horário original de chegada do voo 9302 da Azul vindo de Orlando
- Sábado (14/11), às 10h26: nova previsão de pouso do voo 9302 em Confins após atraso de quase três horas
- Sábado (14/11), às 12h25: previsão de decolagem do voo 8730 da Azul com destino a Orlando, mantida sem alterações
- Domingo (15/11), às 8h05: previsão de chegada do próximo voo direto de Orlando (voo 8731), sem registros de atraso
Orientações aos passageiros
- Monitoramento digital: verificar o status atualizado do voo no site ou aplicativo da companhia aérea antes de sair de casa
- Comunicação no terminal: buscar os balcões de atendimento da empresa em caso de conexões perdidas por conta do atraso
- Assistência material: solicitar alimentação após duas horas de espera e acomodação em hotel se o atraso ultrapassar quatro horas, conforme regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
- Documentação: guardar cartões de embarque e comprovantes de despesas extras causadas pela alteração na malha aérea