Tiradentes, 280 anos: por que Minas cobra do Rio relíquias do Inconfidente



Paraíba do Sul (RJ) – Depois de ser enforcado no Largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro, Joaquim José da Silva Xavier teve o corpo esquartejado e salgado, com as partes espalhadas ao longo do Caminho Novo da Estrada Real, que ligava a capital fluminense a Ouro Preto. Uma das imagens mais impressionantes desse extremo ato de violência se vê em “Tiradentes esquartejado”, tela pintada por Pedro Américo (1843-1905) em 1893 e pertencente ao Museu Mariano Procópio, na Zona da Mata mineira, que ilustra o alto das páginas desta reportagem. Do outro lado da divisa de estados, no distrito de Inconfidência, antigo Sebollas, em Paraíba do Sul (RJ), teria ficado exposta uma das pernas do mártir.

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Por uma estrada bem bonita, ladeada por bambuzais, sítios e muito verde, passando pelas comunidades de Santo Antônio da Encruzilhada, Fernandó, Marrecas e Queima-Sangue, o repórter chega, em um misto de ansiedade e alegria, a Inconfidência, bucólico distrito distante 21 quilômetros do Centro de Paraíba do Sul e 60 quilômetros de Petrópolis. A surpresa maior está em contemplar a estátua gigantesca do mártir, uma rua com o nome dele e o acervo do Museu Sacro-Histórico Tiradentes, onde há um atrativo muito especial: uma caixa com o que seriam os ossos do mártir. Não é permitido fotografar nada na parte interna, informa a funcionária.



Felizmente, se encontra numa vitrine do museu um exemplar da extinta revista “O Cruzeiro”, dos Diários Associados, edição de maio de 1971, trazendo a reportagem “Tiradentes – Sua perna está aqui”, do jornalista José Carlos Vieira. A matéria mostra um achado que, até hoje, mobiliza pesquisadores e atiça a curiosidade de leigos. Os ossos foram encontrados no cemitério de uma fazenda outrora pertencente a dona Ana Mariana Barbosa de Matos. O alferes, que patrulhava a região, costumava descansar naquela propriedade.



EXUMAÇÃO



Em 1972, um grupo de pesquisadores, seguindo a tradição oral e referências históricas, fez a exumação dos restos mortais na fazenda de dona Ana Mariana. Segundo o escritor Flávio Ramos, membro da Academia de Letras de São João del-Rei e estudioso do assunto, havia o relato de que ela mandara recolher os ossos, pois não queria que ficassem expostos daquela forma. “E fez o pedido para que, ao ser sepultada, os ossos do alferes ficassem no seu jazigo”.



Assim, pouco abaixo dos restos mortais da fazendeira, foram encontrados, conforme atestaram exames disponíveis na época, ossos compatíveis com os de “um homem na idade em que o herói fora enforcado”. Autor de um romance ficcional sobre a figura do mártir, Flávio Ramos lembra que Tiradentes teve partes expostas em vários locais, sendo um deles Sebollas, antigo nome do atual distrito de Inconfidência. “Mas não se tem notícias do corpo do herói. A cabeça, por exemplo, nunca foi encontrada”, destaca.



Na última quarta-feira (11/11), após reunião com Flávio Ramos, o prefeito de São João del-Rei, Aurélio Suenes, garantiu apoio à causa e disposição de viabilizar contatos com a Prefeitura de Paraíba do Sul para que sejam feitos mais estudos sobre os restos mortais: “Temos todo interesse, e vamos fazer o que for possível. Trabalhamos para fortalecer a cultura e o turismo, e especialmente ao se tratar da história dos inconfidentes, tão importante para nossa cidade, asseguramos nosso esforço”, afirmou Suenes.



DESCOBERTA



Nascido e criado em Petrópolis (RJ), Rafael Tavares Costa, de 32 anos, foi passear em Inconfidência, antigo Sebollas, gostou demais do local e decidiu mudar de vida e ares. Deixou o emprego em uma plataforma de petróleo e abriu uma pousada e restaurante, esse bem perto do Museu Sacro-Histórico de Tiradentes. “Eu me apaixonei por Sebollas desde o primeiro dia. Ainda me lembro da chegada: os bambuzais à beira da estrada, os sítios e o sossego do ‘Centrinho’ me deram vontade de ficar. Na época, trabalhava embarcado, como nutricionista. Decidi deixar a plataforma para viver aqui. Comecei com o Sebollas Hospedagens e, mais recentemente, abri o restaurante Villa Sebollas, pertinho da Igreja de Sant’Ana e atrás do museu de Tiradentes.”



Rafael conhece a história em todos os seus aspectos e destaca a importância do herói para o distrito. “Essa memória é parte do que faz de Sebollas um lugar tão especial. Tem gente que vem pela tranquilidade, pela natureza; outros, justamente pela história de Tiradentes. Fico feliz por ter escolhido este lugar para viver e por poder receber as pessoas aqui, onde há um capítulo especial na Inconfidência Mineira.”

CERTIDÃO



Enquanto ganha corpo a campanha para que os ossos encontrados em Inconfidência sejam pesquisados, um grupo de advogados tenta trazer de volta a Minas o livro com o registro de batismo de Tiradentes, atualmente em poder da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. E também pretende pedir ajuda ao governador eleito de Minas para a repatriação do documento, de acordo com o advogado Henrique Mourão, de Belo Horizonte



“Nosso grupo mantém viva a esperança de que o governador Cleitinho, com sua humildade, espírito mineiro, respeito às tradições e altivez, se sensibilize e se envolva pessoalmente no projeto de retorno da certidão de Tiradentes a Minas”, afirma. “Se isso acontecer, será o primeiro governador a abraçar efetiva e verdadeiramente essa causa, deixando uma marca histórica no resgate de um dos mais importantes símbolos da memória e da identidade mineira”, completa o advogado.



O “Livro de Assento de Batizados da Freguesia de Nossa Senhora do Pilar da Vila de São João del-Rei” com o registro do batizado (batistério) de Tiradentes pertencia à Matriz Nossa Senhora do Pilar (atual Catedral Basílica), em São João del-Rei, na Região do Campo das Vertentes. Em 1939, foi vendido à Biblioteca Nacional (BN), com sede no Rio, em meio a uma longa história. Vale explicar que, até a Proclamação da República (1889), quando não havia a separação entre Igreja e Estado, os registros de nascimento eram feitos nas paróquias.



Em São João del-Rei, corre uma versão bem misteriosa sobre a venda do livro. No início do século passado, com as mudanças impostas pela República, consta que os livros foram retirados da Matriz do Pilar, atual catedral, e levados para a casa de um ex-funcionário encarregado dos registros civis (nascimentos, óbitos, casamentos etc.) na paróquia.



Com a morte do funcionário, os filhos dele decidiram dar fim às pilhas de livros, colocando os volumes, aos poucos, na carroça do lixeiro. Ao ver a cena, um morador das proximidades da Igreja Nossa Senhora do Carmo, ciente da relevância histórica dos documentos, decidiu retirá-los, entregando alguns à paróquia.



Quando se mudou para o Rio de Janeiro, o homem procurou a Biblioteca Nacional e vendeu o exemplar que continha o registro. Conforme a tradição oral, a instituição teria ficado apenas com os referentes a Tiradentes e à Inconfidência ou Conjuração Mineira. Alguns anos após a venda, um padre de São João del-Rei fez um movimento na cidade para recuperar o livro, embora sem resultado.



HISTÓRIA



Como tudo começou? Para entender a vida, as ideias, o legado, a traição e o sacrifício de Tiradentes é preciso compreender o contexto do seu tempo. Nele, a rainha dona Maria I conduz uma política reformista e moralizadora em relação às colônias portuguesas, principalmente a partir de 1783. Em Minas, o objetivo é tirar das elites locais os cargos que ocupam no governo, reforçar a dependência econômica em relação a Lisboa, barrar os desmandos dos padres, pôr fim ao contrabando e cobrar os débitos dos contratadores de impostos (pessoas que compravam da Coroa o direito de cobrar tributos dos súditos).



Na época, Portugal tinha o direito de cobrar o “quinto do ouro”, taxa de até 20% sobre a produção. Mas, se os mineradores não pagassem ao governo 100 arrobas de ouro anuais, a Coroa Portuguesa poderia decretar a derrama, obrigando as câmaras municipais a fazer o povo pagar o valor necessário para chegar àquele total.



Em 1788, o Visconde de Barbacena (governador da capitania até 1797) chega a Minas com ordens para decretar a derrama e fazer as reformas ditadas pela rainha. A situação gera descontentamento na capitania, em especial entre pessoas ligadas a grupos privilegiados – contratadores, clérigos, militares e contrabandistas. Um grupo começa, então, a articular uma conspiração contra o governo: o movimento que passaria à história conhecido como Inconfidência ou Conjuração Mineira.



FILOSOFIA E REVOLTA



Sob os novos ventos que então sopravam sobre o Ocidente, trazendo a filosofia de pensadores franceses que criticam o poder absoluto dos reis, a Inconfidência floresce em ambiente de efervescência intelectual e política, como ocorre na Europa e nas Américas, especialmente com a independência das 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos (1776). As novidades chegam a Minas em livros, jornais, manuscritos e relatos orais. Imbuído desse espírito, Joaquim José denuncia que altos tributos e monopólio comercial transformam Minas, uma capitania rica, em lugar de pobreza.



Vindo da Guarda dos Vice-Reis do Rio de Janeiro, ele se apresenta em 1º de dezembro de 1775 ao Regimento de Cavalaria de Minas. Cinco anos depois, entre 1780 e 1781, comanda o Registro de Sete Lagoas, a entrada para o Norte da Capitania de Minas. O quartel ficava onde hoje está a Praça Tiradentes, no Centro, espaço anteriormente chamado Comércio e que ganhou novo nome, em 1892, em homenagem a Tiradentes, pelo centenário de sua morte.



Vale agora desfazer um equívoco. “Muita gente confunde e acredita que o imóvel que abriga o Centro Cultural Nhô Quim, conhecido por Casarão, no Centro da cidade, sediava o quartel. Mas não é verdade, pois esse imóvel data de 1795, portanto, três anos após a morte de Tiradentes”, esclarece a historiadora Shirley Fonseca, da Secretaria Municipal de Cultura de Sete Lagoas.



Mais tarde, Joaquim José foi nomeado comandante da Patrulha do Caminho Novo, trecho da Estrada Real que ligava Minas ao Rio de Janeiro. A revolta do alferes (cargo hoje equivalente ao de segundo-tenente da Polícia Militar), catalisada pelos ideais libertários, aumenta com a falta de promoção na tropa. E acabaria por lhe custar a vida.



Capítulos da história

O dia 12 de novembro de 1746

se refere ao batismo de Tiradentes, e não ao nascimento na Fazenda do Pombal, sobre o qual não existe uma data precisa. O batismo ocorreu na Capela São Sebastião, quando São João del-Rei era cabeça da Comarca do Rio das Mortes.

o dia 21 de abril

se refere à morte de Tiradentes, que foi enforcado no Rio de Janeiro em 1792. A Inconfidência ou Conjuração Mineira se deu entre 1788 e 1789.

A palavra inconfidente

tinha um sentido pejorativo e, aos olhos e ouvidos da Coroa Portuguesa, significava traidor. Conjuração quer dizer conspiração e é mais apropriado aos ideais dos mineiros do século 18.

A bandeira dos inconfidentes

tinha no centro do pano branco um triângulo vermelho simbolizando a Santíssima Trindade e a inscrição retirada do poeta Virgílio: “Libertas quae sera tamen” – Liberdade ainda que tardia.

Em Minas, na segunda metade do século 18, outros movimentos receberam o nome de inconfidência, em Curvelo, Sabará e Mariana. Nesses casos, não houve repercussão como a de 1789.

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No último 21 de abril, foi divulgado laudo do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal confirmando serem de autoria do mártir as anotações no “Livro de Tiradentes”, cujo exemplar se encontra sob a guarda do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. Trata-se da obra “Recueil des loix constitutives des colonies angloises, confédérées sous la dénomination d’États-Unis de l’Amérique septentrionale” (em português, “Coleção das leis constitutivas das colônias inglesas, confederadas sob a denominação de Estados Unidos da América setentrional”).