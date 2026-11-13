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TRÁFEGO AÉREO

EUA encerram suspensão de voos após 4 horas de paralisação

Medida durou cerca de quatro horas e foi tomada, segundo o governo local, após uma falha de comunicação

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Repórter
13/11/2026 23:10 - atualizado em 13/11/2026 23:25

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Aeroporto EUA
Companhias aéreas orientam que os passageiros consultem o aplicativo ou o site antes de sair de casa crédito: AFP

A Agência de Aviação Civil dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) encerrou por volta das 22h20 (horário de Brasília) a suspensão de voos em todo o país, que estava em vigor desde o início da noite desta sexta-feira (13/11). A medida durou cerca de quatro horas e foi tomada após uma falha de comunicação, de acordo com autoridades do governo Donald Trump.

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A causa da paralisação geral (ground stop) não foi imediatamente esclarecida. Fontes mencionaram problemas de comunicação afetando centros de controle de tráfego aéreo, mas a FAA não confirmou a informação oficialmente. Esta é a segunda vez desde os ataques de 11 de setembro de 2001 que a FAA ordena uma suspensão nacional de voos, sendo a primeira em janeiro de 2023, após uma falha no sistema de aviso aos aeronavegantes, conhecido como "Notam", um alerta que informa aos pilotos e operadores de voos sobre alguma anormal.

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A medida afetou voos domésticos e conexões que partiriam dos principais centros de distribuição do país, como Atlanta, Chicago e Nova York. Aeronaves, que já estavam no ar no instante do anúncio, receberam autorização para pousar.

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De acordo com o site Flightaware, que monitora a aviação civil ao redor do mundo, 7.884 voos dentro dos EUA ou com partida ou destino no país chegaram a registrar atrasos. Pelo menor outros 371 foram cancelados. (Com Folhapress)

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