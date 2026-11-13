Suspensão nos EUA pode afetar cinco voos entre Confins e Orlando

A suspensão total de decolagens em aeroportos dos Estados Unidos, anunciada nesta sexta-feira (13/11) pela Agência Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) pode afetar cinco voos entre o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana, e Orlando, na Flórida. Atualmente, apenas essa rota é operada entre Minas Gerais e o país norte-americano.

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De acordo com a concessionária BH Airport, responsável pelo terminal de Confins, os cinco voos em questão estão previstos para os próximos dias e são operados pela Azul Linhas Aéreas. O primeiro estava previsto para este sábado (14/11), com chegada prevista para às 7h35 e partida para às 12h25; no domingo (15/11), outro voo estava marcado para pousar às 8h05 e decolar às 12h25; e, por fim, na segunda-feira (16/11), haveria uma chegada às 8h05.

Diante das restrições nos Estados Unidos, a orientação da BH Airport é que os passageiros consultem a Azul para verificar o status de seus voos antes de se deslocarem para o aeródromo. De acordo com o site Flightaware, que monitora a aviação civil ao redor do mundo, 7.884 voos dentro dos EUA ou com partida ou destino no país registram atrasos no momento. Outros 371 já foram cancelados.

O Estado de Minas entrou em contato com a Azul, que informou que uma aeronave que já estava em em rota para os Estados Unidos seguiu viagem normalmente. O voo em questão é o AD9301, que saiu de Campinas (SP) em direção a Orlando e tem previsão de pouso às 19h no horário local, que corresponde a 21h horário de Brasília. Isso ocorreu porque aviões que já estavam no ar no momento no anúncio da suspensão foram autorizados a pousar.

Ainda segundo a Azul Linhas Aéreas, além do voo AD9302, entre Orlando e Confins, outros dois voos com partidas de cidades dos Estados Unidos – o AD8707, de Orlando para Campinas (SP), e AD8704, de Campinas para Fort Lauderdale – também foram afetados. A companhia afirma que todos os passageiros receberão a assistência, conforme determinação da Resolução nº 400 (alterada pela Resolução nº 813) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

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Medida de segurança

A FAA justificou a suspensão das decolagens como uma medida de segurança. Fontes nos Estados Unidos mencionaram problemas de comunicação, que afetaram centros de controle de tráfego aéreo, mas o órgão não confirmou essa informação oficialmente. (Com Folhapress)

