Suspensão total de voos nos EUA só aconteceu duas vezes em 25 anos

A Agência Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos suspendeu todas as decolagens em aeroportos do país nesta sexta-feira (13/11), citando problemas de comunicação. Aviões no ar poderão pousar.

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Uma medida do tipo que abrange todo o território americano, afetando milhares de voos e milhões de passageiros, só aconteceu duas vezes nos últimos 25 anos. A primeira foi em 11 de setembro de 2001, quando os atentados cometidos pela Al Qaeda levaram a FAA a interromper todas as decolagens. Na ocasião, a malha aérea dos EUA só começou a voltar ao normal dois dias depois, em 13 de setembro.

Depois disso, uma pane no sistema de computadores da FAA em janeiro de 2023 forçou a agência a suspender todos os voos do país. A suspensão durou apenas algumas horas.

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De acordo com o site Flightaware, que monitora a aviação civil ao redor do mundo, 7.884 voos dentro dos EUA ou com partida ou destino no país registram atrasos no momento. Outros 371 já foram cancelados.