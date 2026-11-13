EUA suspendem voos nacionais e alertam passageiros

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

Milhares de passageiros enfrentam atrasos e cancelamentos em aeroportos dos Estados Unidos após autoridades federais determinarem a paralisação temporária de decolagens em todo o território norte-americano. A determinação partiu da Administração Federal de Aviação (FAA) durante a tarde desta sexta-feira (13/11), devido a "circunstâncias extraordinárias e por razões de segurança", segundo comunicado da agência.

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A causa da paralisação geral (ground stop) não foi imediatamente esclarecida. Fontes mencionaram problemas de comunicação afetando centros de controle de tráfego aéreo, mas a FAA não confirmou a informação oficialmente. Esta é a segunda vez desde os ataques de 11 de setembro de 2001 que a FAA ordena uma suspensão nacional de voos, sendo a primeira em janeiro de 2023 após uma falha no sistema NOTAM.

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A medida afeta voos domésticos e conexões que partiriam dos principais centros de distribuição do país, como Atlanta, Chicago e Nova York. Aeronaves que já estavam no ar no instante do anúncio receberam autorização para pousar.

Orientações para quem tem viagem marcada

As companhias aéreas orientam que os passageiros consultem o aplicativo ou o site das empresas antes de sair de casa. Quem tem viagens com trechos ou conexões nos Estados Unidos deve verificar diretamente nos canais oficiais das operadoras a situação de cada voo.

Em situações como essa, especialistas em aviação recomendam:

Acompanhe o painel de status do terminal de partida em tempo real.

Mantenha as notificações ativas no aplicativo da companhia aérea.

Evite despachar bagagens antes de ter a confirmação do horário de embarque.

Procure o serviço de atendimento caso o atraso ultrapasse quatro horas.

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Impactos no tráfego aéreo

A interrupção nas operações em aeroportos norte-americanos gera reflexos nas malhas aéreas internacionais conectadas aos Estados Unidos. Atualizações oficiais sobre a liberação de decolagens e a normalização dos fluxos devem ser emitidas nas próximas horas.