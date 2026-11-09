Fraude com troca de chips leva 14 pessoas a serem acusadas nos EUA; por trás do caso estão contas com cerca de R$ 1,9 bilhão e dados de quase 3 mil vítimas

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Um grande júri federal indiciou 14 pessoas por uma conspiração nacional de fraude bancária, fraude eletrônica e roubo de identidade nos Estados Unidos. O esquema atingiu vítimas em todo o território norte-americano e envolveu contas com valores que superam US$ 373 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Muhamed Dieye, de 35 anos e morador de Dallas, foi detido no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York. As autoridades federais interceptaram o homem quando ele tentava sair do país. O acusado permanece sob custódia federal à espera de julgamento.

Leia Mais

A acusação de 22 crimes foi apresentada em 26 de agosto de 2026 e divulgada no dia 3 de novembro pela Procuradoria Federal para o Distrito Norte do Texas. O caso veio a público após a prisão de um suspeito na Flórida.

Como a rede criminosa operava

Segundo os dados oficiais, a organização atuou entre julho de 2023 e novembro de 2024. Os envolvidos obtinham dados pessoais, criavam documentos falsos, clonavam linhas telefônicas por meio de troca de chip SIM e interceptavam códigos de segurança. Funcionários de bancos e de empresas de telefonia colaboravam para contornar verificações de segurança.

A investigação apontou que Dieye mantinha uma planilha com informações confidenciais de quase 3 mil vítimas. O grupo tentou acessar ou movimentou recursos nas seguintes instituições financeiras:

Truist Bank

Bank of America

First Bank

Woodforest National Bank

JPMorgan Chase Bank

Charles Schwab

O grupo também tentou fazer uma transferência de US$ 2 milhões para o Emirates Islamic Bank.

Tentativa de fuga do líder

Antes da acusação formal vir a público, Dieye e sua família deixaram a residência em Dallas, enviaram os pertences para o Quênia e viajaram a Nova York para embarcar rumo à Malásia. Ao escanear o cartão de embarque, o suspeito resistiu à prisão e tentou danificar um celular que continha registros de compra de um imóvel no país asiático.

A Justiça de Nova York autorizou inicialmente a soltura mediante fiança, mas o governo conseguiu uma ordem emergencial para manter a detenção. As autoridades transferiram Dieye para o Distrito Norte do Texas, onde ele segue detido.

Penas previstas e órgãos federais

O procurador federal Ryan Raybould declarou em comunicado: "Esses réus estão imputados por roubar as economias de toda a vida de milhares de americanos, e o líder foi detido antes que pudesse fugir".

Em caso de condenação, as penas chegam a 30 anos de prisão federal por fraude bancária e 20 anos por fraude eletrônica. A acusação de roubo de identidade agravado prevê mais dois anos obrigatórios, cumpridos de modo consecutivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A apuração envolveu o Serviço de Segurança Diplomática, o Serviço Secreto, a Inspeção Postal, o HSI, a DEA, o FBI, a Polícia de Dallas e a Oficina do Xerife do Condado de Collin. Todos os indiciados são considerados inocentes até determinação judicial definitiva.