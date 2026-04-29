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Emirados anunciam prisão de centenas de pessoas de uma 'rede de fraude' transnacional

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Repórter
29/04/2026 15:24

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A polícia de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, anunciou nesta quarta-feira (29) a prisão de mais de 200 membros de uma rede transnacional de fraude, a maioria procedente do sudeste asiático, em uma operação conjunta com os Estados Unidos e a China. 

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"A polícia de Dubai conduziu uma operação global coordenada (...) em parceria com o FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA) e a polícia chinesa, que resultou na prisão de 276 membros" da rede, afirmou em uma publicação no X. 

Os suspeitos faziam parte de uma "rede de fraude transnacional", acrescentou.

A operação teve como alvo "três grupos criminosos e desmantelou nove centros de fraude" envolvidos em golpes com investimentos e criptomoedas, especificou. 

A polícia emiradense também participou dos esforços que levaram à prisão de um "líder importante de um dos grupos na Tailândia", em coordenação com as forças de segurança tailandesas.

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aya/jfx/ahg/erl/aa

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