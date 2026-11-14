TJMG e órgãos se unem para recuperar e proteger o território Maxakali

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), por meio da 3ª Vice-Presidência, reuniu órgãos parceiros na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG) para avaliar medidas contra os impactos de um incêndio no território Maxakali. A área atingida fica localizada entre Bertópolis e Santa Helena de Minas, no Vale do Mucuri.

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O fogo se estendeu entre os dias 7 e 15 de outubro e queimou mais de 800 hectares, atingindo quase 60% da Terra Indígena Maxakali. A ocorrência comprometeu o acesso dos moradores a água potável e alimentos, além de prejudicar a saúde da população, nascentes, fauna, flora e áreas destinadas ao plantio e ao reflorestamento.

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Criação de grupo permanente

Para responder aos danos, as instituições propuseram a formação de um grupo permanente de trabalho voltado a coordenar ações de recuperação e prevenção. A reunião na Cidade Administrativa teve foco preparatório, de modo que a efetivação do grupo ocorrerá em um novo encontro dentro do território indígena, com a presença de lideranças das aldeias.

O procedimento adota as diretrizes da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Essa norma assegura o direito à consulta livre, prévia e informada, estabelecendo a escuta ativa e o protagonismo do povo Maxakali desde a escolha de prioridades até a fiscalização das medidas adotadas.

A iniciativa ocorreu no âmbito do Comitê Interinstitucional sobre Povos Tradicionais de Minas Gerais (JusPovos), instituído em agosto de 2025. A presidência cabe à 3ª vice-presidente do TJMG e superintendente de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses (Sutrac), desembargadora Shirley Fenzi Bertão, que também coordena o Cejusc Povos e Comunidades Tradicionais ao lado do juiz auxiliar Matheus Moura Matias Miranda.

A magistrada reforçou a urgência da cooperação governamental: "o incêndio atingiu praticamente 60% do território. Então, é imprescindível a união das forças do Estado no sentido de desenvolver um plano de prevenção para possíveis incêndios".

O juiz Matheus Miranda explicou que o grupo reflete a harmonia entre as esferas estatais: "o Executivo executa, o Legislativo assegura os meios e o Judiciário promove o diálogo e acompanha o cumprimento dos compromissos, sempre respeitando os limites de cada um".

A reunião contou com a participação de representantes das seguintes instituições: