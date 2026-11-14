BH: 5 regionais estão em alerta geológico; chuva passa média para novembro

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Cinco regionais de Belo Horizonte estão sob alerta de risco geológico até segunda-feira (16/11) após o temporal da noite de sexta-feira despejar quase um terço da chuva esperada para todo o mês em apenas cinco horas, segundo a Defesa Civil de BH.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A atenção segue redobrada neste sábado (14/11), que terá calor de até 30°C e novas pancadas de chuva com raios e rajadas de vento a partir da tarde.

O acumulado da primeira quinzena já fez a Regional Nordeste superar 100% da média prevista para novembro, enquanto Barreiro e Centro-Sul concentram o risco mais alto de deslizamentos.

No domingo (15/11), a chuva dá uma trégua à tarde na capital e a umidade pode cair para 30%, mas as instabilidades seguem firmes no Norte e no Leste de Minas Gerais.

Neste sábado (14/11), Belo Horizonte registrou temperatura mínima de 15,1°C e tem previsão de máxima de 30°C, com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento a partir da tarde.

Segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, a expectativa é de que a umidade relativa mínima do ar atinja em torno de 45% no período vespertino.

Os termômetros das estações da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) apontaram as menores marcas da madrugada nas porções oeste e sul da capital.

O frio mais intenso foi medido na regional Oeste, que chegou a 15,1 °C às 5h, seguida de perto pela estação do Barreiro, onde a mínima bateu 15,7 °C às 5h10.

Em contrapartida, outras duas regiões da cidade apresentaram registros ligeiramente mais elevados durante o amanhecer.

Na regional Centro-Sul, os aparelhos marcaram 15,9°C ainda mais cedo, às 4h, enquanto a estação da Pampulha teve a mínima mais alta entre os pontos monitorados, com 16,5°C às 5h e sensação térmica de 18,3°C.

No intervalo mais curto de medição divulgado pela Defesa Civil de Belo Horizonte — entre 17h50 e 23h10 da sexta-feira (13/11) —, as precipitações alcançaram até 71,2 mm, o que corresponde a 30,2% de toda a expectativa mensal em pouco mais de cinco horas.

Já no acumulado do mês contabilizado até as 7h deste sábado (14/11), os volumes chegaram a 236,2 mm, superando em 100,1% o volume esperado para novembro.

Os maiores índices pluviométricos do recorte diário recente concentraram-se no Barreiro, que liderou com 71,2 mm (30,2% da média mensal), e na regional Centro-Sul, com 60,6 mm (25,7%).

Na sequência dos maiores volumes do período apareceram as regionais Leste, com 53,8 mm (22,8%), Nordeste, com 49,0 mm (20,8%), e Oeste, com 47,8 mm (20,3%), cenário que levou a Defesa Civil a emitir alerta de risco geológico forte para Barreiro e Centro-Sul e moderado para Oeste, Leste e Nordeste até segunda-feira (16/11).

Considerando a média climatológica de novembro em Belo Horizonte, estabelecida em 236 mm pelas Estações Hidrometeorológicas da PBH, os maiores acumulados mensais registrados até as 7h deste sábado (14/11) são liderados pela regional Nordeste, com 236,2 mm (100,1%), seguida por Oeste, com 217,6 mm (92,9%), e Venda Nova, com 204,8 mm (86,8%).

Na sequência aparecem Noroeste, com 193,6 mm (82%), Pampulha, com 187,4 mm (79,4%), Norte, com 186,8 mm (79,2%), Leste, com 166,2 mm (70,4%), Barreiro, com 166,1 mm (70,4%), Centro-Sul, com 165,2 mm (70%), e Hipercentro, que soma 115,8 mm (49,1%).

O domingo (15/11) em Belo Horizonte será marcado por forte elevação térmica ao longo do dia e grande variação na umidade relativa do ar.

Após um amanhecer mais ameno, com temperatura mínima prevista de 16°C, os termômetros ganham força rapidamente e atingem a máxima de 30°C durante a tarde, configurando uma amplitude térmica de 14°C e sensação de calor abafado.

A umidade acompanha essa mudança de forma inversa: começa elevada, alcançando 90% nas primeiras horas do dia, mas despenca para 30% no período mais quente da tarde — patamar que exige atenção com a hidratação — antes de voltar a subir com o avanço da noite.

Onde mais chove no interior de Minas Gerais?

As regiões do Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce devem ser o setor mais instável durante todo o fim de semana.

Predominam muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas desde a tarde do dia 14, com ocorrência pontual de névoa úmida na manhã do dia 15 (especialmente no Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce) e formação de núcleos de pancadas de chuva com trovoadas no Vale do Rio Doce na noite do dia 15.

No corredor Oeste e Central, regiões do Triângulo Mineiro / Alto Parnaíba, Noroeste de Minas e Central Mineira a previsão é de transição clara de chuva isolada na tarde e noite do dia 14 para pancadas de chuva isoladas entre a manhã e a tarde do dia 15.

Na noite do dia 15, o tempo começa a estabilizar com predomínio de muitas nuvens no centro-oeste, exceto no extremo norte do Noroeste de Minas, onde surgem núcleos de pancadas e trovoadas.

Já a faixa Centro-Sul e Sudeste (Metropolitana de Belo Horizonte, Oeste de Minas, Campo das Vertentes, Sul/Sudoeste de Minas e Zona da Mata) o período começa com chuva isolada no dia 14, mas a partir da manhã do dia 15 passa a registrar redução gradual da precipitação, consolidando o predomínio de muitas nuvens até a noite do dia 15.

A exceção ocorre na porção leste da Zona da Mata, que mantém pancadas de chuva isoladas e focos localizados de trovoadas e névoa úmida entre a tarde e a noite do dia 15

Em relação às condições do céu, a capital mineira atravessa três cenários distintos de nebulosidade e precipitação ao longo deste domingo. A manhã começa com céu encoberto e registro de chuvisco, sob ventos fracos soprando de leste a noroeste.

Durante a tarde, a precipitação dá uma trégua e o calor predomina, embora o céu permaneça encoberto e os ventos fracos passem a atuar de oeste a noroeste.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já no período da noite, a instabilidade volta a ganhar força e provoca chuva isolada sob céu encoberto, acompanhada por ventos fracos que mudam de direção para oeste-sudeste (W-SE).



Acumulado de chuvas em Belo Horizonte (novembro)



Nordeste: 236,2 mm, o que representa 100,1% da média histórica do mês

236,2 mm, o que representa 100,1% da média histórica do mês Oeste: 217,6 mm, equivalente a 92,9% do esperado para novembro

217,6 mm, equivalente a 92,9% do esperado para novembro Venda Nova: 204,8 mm, chegando a 86,8% da média mensal

204,8 mm, chegando a 86,8% da média mensal Noroeste: 193,6 mm, correspondente a 82% do previsto

193,6 mm, correspondente a 82% do previsto Pampulha: 187,4 mm, alcançando 79,4% do volume mensal

187,4 mm, alcançando 79,4% do volume mensal Norte: 186,8 mm, totalizando 79,2% da média esperada

186,8 mm, totalizando 79,2% da média esperada Leste: 166,2 mm, representando 70,4% do esperado para o período

166,2 mm, representando 70,4% do esperado para o período Barreiro: 166,1 mm, equivalente a 70,4% da média climatológica

166,1 mm, equivalente a 70,4% da média climatológica Centro-Sul: 165,2 mm, atingindo 70% do volume previsto

165,2 mm, atingindo 70% do volume previsto Hipercentro: 115,8 mm, correspondendo a 49,1% da média de novembro

Cuidados recomendados pela Defesa Civil