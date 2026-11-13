Suspensão de voos nos EUA termina sem afetar o Aeroporto de Confins

A suspensão total de decolagens em aeroportos dos Estados Unidos, anunciada por volta das 18h desta sexta-feira (13/11) pela Agência Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), mas encerrada pouco mais de 4 horas depois, volta das 22h20, não deverá afetar voos internacionais com origem ou destino no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana. Atualmente, apenas uma rota para o país norte-americano, para a cidade de Orlando, é operada no aeródromo mineiro.

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A rota entre Belo Horizonte e Orlando é operado pela Azul Linhas Aéreas. De acordo com a companhia aérea, o voo AD9302, entre as cidades de Minas Gerais e da Flórida, está confirmado: ele tem previsão de pouso em Confins às 7h35 e de partida para às 12h25 deste sábado (14/11). De qualquer modo, a orientação é que os passageiros consultem o aplicativo ou o site das empresas antes de sair de casa.

Inicialmente, houve o temor que, além dos voos deste sábado, outros três pudessem ser afetados pela suspensão anunciada nos Estados Unidos. Eles têm, respectivamente, pouso previsto para às 8h05, e decolagem, para às 12h25 deste domingo (15/11); e chegada marcada para às 8h05 de segunda-feira (16/11).

Ainda de acordo com a Azul, um voo que iria de Campinas (SP) para Fort Lauderdale, também na Flórida, nesta sexta, chegou a ser cancelado. Trata-se do AD8704, cujo retorno (AD8705), marcado para este sábado, consequentemente, também não ocorrerá. A empresa afirma que todos os passageiros serão reacomodados em voos extras, que ocorrerão sábado e domingo, respectivamente.

A Azul informou também que uma aeronave que já estava em em rota para os Estados Unidos seguiu viagem normalmente. O voo em questão é o AD9301, saiu de Campinas (SP) e chegou a Orlando às 20h20 horário de Brasília. Isso ocorreu porque aviões que já estavam no ar no momento no anúncio da suspensão foram autorizados a pousar.

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Medida de segurança

A FAA justificou a suspensão das decolagens como uma medida de segurança. Fontes nos Estados Unidos mencionaram problemas de comunicação, que afetaram centros de controle de tráfego aéreo, mas o órgão não confirmou essa informação oficialmente. (Com Folhapress)