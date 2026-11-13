Chuva forte: queda de árvore atinge van com crianças e interdita rua em BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A queda de mais uma árvore interditou os dois sentidos da Rua Doutor Cristiano Rezende, no Bairro Bonsucesso, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, no início da noite desta sexta-feira (13/11). A árvore atingiu a parte dianteira de uma van que transportava 20 pessoas e também bloqueou a passagem de outra van, que seguia no sentido do Anel Rodoviário. Os dois veículos transportavam crianças, e o acidente aconteceu devido à forte chuva que atingiu a capital. Não houve informações sobre feridos.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), quando as equipes chegaram ao local, populares já haviam retirado as crianças e os responsáveis da van, que seguia no sentido do Anel Rodoviário.

O outro veículo, que trafegava no sentido do bairro, ficou preso entre a árvore e um poste. Os bombeiros retiraram as crianças que estavam nessa van. Ainda conforme a corporação, apenas fios de internet estavam sobre a lataria do veículo.

A queda também atingiu a rede elétrica e danificou dois postes, deixando o local com risco de choque elétrico. Por segurança, os bombeiros aguardam a conclusão dos trabalhos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) para iniciar o corte da árvore e a desobstrução da rua.

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Até a última atualização, a via permanecia interditada nos dois sentidos.