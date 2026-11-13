Defesa Civil de BH interdita imóvel atingido por caminhão

Um caminhão se chocou com um estabelecimento provocando o desabamento parcial de um imóvel no Bairro Pindorama, na Região de Noroeste, na manhã desta sexta-feira (13/11). A Defesa Civil foi acionada para o atendimento da ocorrência.

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De acordo com o órgão, foi feita uma vistoria de riscos e danos no imóvel comercial desativado, localizado na Rua Rio Petrópolis, 295.

A edificação atingida pelo caminhão desabou parcialmente, o que fez com que a Defesa Civil interditasse o local.

O responsável pelo imóvel foi notificado pelo órgão sobre o risco de novos desabamentos. Ele foi orientado a manter o isolamento total da edificação até que os problemas sejam solucionados.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.