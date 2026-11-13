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REGIÃO NOROESTE

Defesa Civil de BH interdita imóvel atingido por caminhão

Imóvel foi interditado completamente em decorrência do risco de desabamento parcial da edificação

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
13/11/2026 19:08 - atualizado em 13/11/2026 19:09

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A edificação foi interditada pela Defesa Civil, em decorrência do risco de desabamento total do imóvel
A edificação foi interditada pela Defesa Civil, em decorrência do risco de desabamento total do imóvel crédito: Google Street View

Um caminhão se chocou com um estabelecimento provocando o desabamento parcial de um imóvel no Bairro Pindorama, na Região de Noroeste, na manhã desta sexta-feira (13/11). A Defesa Civil foi acionada para o atendimento da ocorrência. 

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De acordo com o órgão, foi feita uma vistoria de riscos e danos no imóvel comercial desativado, localizado na Rua Rio Petrópolis, 295. 

A edificação atingida pelo caminhão desabou parcialmente, o que fez com que a Defesa Civil interditasse o local. 

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O responsável pelo imóvel foi notificado pelo órgão sobre o risco de novos desabamentos. Ele foi orientado a manter o isolamento total da edificação até que os problemas sejam solucionados.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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