Defesa Civil de BH interdita imóvel atingido por caminhão
Imóvel foi interditado completamente em decorrência do risco de desabamento parcial da edificação
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Um caminhão se chocou com um estabelecimento provocando o desabamento parcial de um imóvel no Bairro Pindorama, na Região de Noroeste, na manhã desta sexta-feira (13/11). A Defesa Civil foi acionada para o atendimento da ocorrência.
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De acordo com o órgão, foi feita uma vistoria de riscos e danos no imóvel comercial desativado, localizado na Rua Rio Petrópolis, 295.
A edificação atingida pelo caminhão desabou parcialmente, o que fez com que a Defesa Civil interditasse o local.
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O responsável pelo imóvel foi notificado pelo órgão sobre o risco de novos desabamentos. Ele foi orientado a manter o isolamento total da edificação até que os problemas sejam solucionados.
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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.