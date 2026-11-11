Trabalhador morre em fazenda após acidente com retroescavadeira em Minas

Um homem de 48 anos morreu na manhã desta quarta-feira (11) após um acidente envolvendo uma retroescavadeira em uma fazenda localizada na zona rural entre os municípios de São Sebastião do Paraíso e São Tomás de Aquino, no Sul de Minas.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a ocorrência foi registrada por volta das 9h20. A vítima trabalhava na propriedade rural e operava uma retroescavadeira durante a realização de serviços de terraplanagem em um barranco às margens de uma represa.

Conforme relatos, o trabalhador não conseguiu sair da cabine após o acidente CBMMG

Durante o trabalho, houve um deslizamento de terra, que provocou o tombamento da máquina para dentro da água. Com o acidente, a retroescavadeira ficou completamente submersa.

Segundo relatos colhidos pelos bombeiros, o trabalhador não conseguiu sair da cabine e permaneceu preso no interior do equipamento, que acabou sendo inundado. Funcionários da fazenda perceberam o ocorrido e conseguiram retirar a vítima da máquina, mas ela já estava sem sinais vitais.

Uma equipe do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso compareceu ao local e constatou que o homem já havia sido retirado do maquinário. Por esse motivo, não foram necessários procedimentos de salvamento.

A perícia técnica da Polícia Civil também esteve na propriedade para realizar os trabalhos periciais e apurar as circunstâncias do acidente.

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O nome da fazenda não havia sido divulgado até a publicação desta matéria.