Preso por descumprir medida após esposa grávida ser esfaqueada é liberado
Homem de 24 anos havia sido preso por descumprir medida protetiva, mas foi liberado após ser ouvido pela Polícia Civil; gestante apresentava ferimentos e choque hipovolêmico. Circunstâncias do caso seguem sendo investigadas em Belo Horizonte
compartilhe
Um homem de 24 anos, que havia sido preso por descumprimento de medida protetiva após a esposa, de 31 anos e grávida de 37 semanas, dar entrada em estado grave em uma unidade de saúde de Belo Horizonte, foi liberado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O suspeito foi ouvido na terça-feira (10/11), mas não foram identificados "elementos legais" para manter a prisão em flagrante, segundo afirmou a Polícia Civil.
Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso, que é investigado como violência doméstica e familiar pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Belo Horizonte.
Leia Mais
"A Polícia Civil informa que o suspeito, de 24 anos, foi conduzido e ouvido na Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher, nesta terça-feira (10/11), e por não haver elementos legais para a prisão em flagrante o homem foi liberado e segue sendo investigado", informou a instituição.
Gestante foi internada em estado grave
O caso ocorreu na Região Norte de Belo Horizonte. Conforme informações da Polícia Militar (PM), militares do 13º Batalhão foram acionados por volta das 14h20 após a gerente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte informar que uma mulher de 31 anos, grávida de 37 semanas, havia dado entrada com ferimentos e hematomas pelo corpo.
A gestante apresentava choque hipovolêmico, condição grave provocada pela perda significativa de sangue ou de líquidos no organismo. Devido à gravidade do quadro, ela foi transferida para o Hospital Risoleta Tolentino Neves.
Segundo os relatos registrados pela PM, o marido levou a mulher à unidade de saúde e deixou o local em seguida.
Casal negou agressão
Após o atendimento, os militares localizaram o homem nas proximidades da residência de familiares. Aos policiais, ele afirmou que havia discutido com a esposa, mas negou tê-la agredido. A mulher também declarou que não havia sido vítima de agressão pelo marido.
Apesar das versões apresentadas pelo casal, a PM identificou um histórico de ocorrências de violência doméstica envolvendo os dois e constatou a existência de uma medida protetiva em vigor desde 2022.
Na ocasião, o homem recebeu voz de prisão por descumprimento da determinação judicial e foi encaminhado à Delegacia Especializada de Plantão de Atendimento à Mulher.
A perícia foi acionada e compareceu ao local para os trabalhos necessários. As circunstâncias em que a gestante sofreu os ferimentos ainda não foram esclarecidas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Com a liberação do suspeito, a investigação continua sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que busca apurar as circunstâncias do ocorrido.