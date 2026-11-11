Preso por descumprir medida após esposa grávida ser esfaqueada é liberado

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 24 anos, que havia sido preso por descumprimento de medida protetiva após a esposa, de 31 anos e grávida de 37 semanas, dar entrada em estado grave em uma unidade de saúde de Belo Horizonte, foi liberado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

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O suspeito foi ouvido na terça-feira (10/11), mas não foram identificados "elementos legais" para manter a prisão em flagrante, segundo afirmou a Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso, que é investigado como violência doméstica e familiar pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Belo Horizonte.

"A Polícia Civil informa que o suspeito, de 24 anos, foi conduzido e ouvido na Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher, nesta terça-feira (10/11), e por não haver elementos legais para a prisão em flagrante o homem foi liberado e segue sendo investigado", informou a instituição.

Gestante foi internada em estado grave

O caso ocorreu na Região Norte de Belo Horizonte. Conforme informações da Polícia Militar (PM), militares do 13º Batalhão foram acionados por volta das 14h20 após a gerente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte informar que uma mulher de 31 anos, grávida de 37 semanas, havia dado entrada com ferimentos e hematomas pelo corpo.

A gestante apresentava choque hipovolêmico, condição grave provocada pela perda significativa de sangue ou de líquidos no organismo. Devido à gravidade do quadro, ela foi transferida para o Hospital Risoleta Tolentino Neves.

Segundo os relatos registrados pela PM, o marido levou a mulher à unidade de saúde e deixou o local em seguida.

Casal negou agressão

Após o atendimento, os militares localizaram o homem nas proximidades da residência de familiares. Aos policiais, ele afirmou que havia discutido com a esposa, mas negou tê-la agredido. A mulher também declarou que não havia sido vítima de agressão pelo marido.

Apesar das versões apresentadas pelo casal, a PM identificou um histórico de ocorrências de violência doméstica envolvendo os dois e constatou a existência de uma medida protetiva em vigor desde 2022.

Na ocasião, o homem recebeu voz de prisão por descumprimento da determinação judicial e foi encaminhado à Delegacia Especializada de Plantão de Atendimento à Mulher.

A perícia foi acionada e compareceu ao local para os trabalhos necessários. As circunstâncias em que a gestante sofreu os ferimentos ainda não foram esclarecidas.

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Com a liberação do suspeito, a investigação continua sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que busca apurar as circunstâncias do ocorrido.