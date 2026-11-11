Grávida é internada em estado grave e marido acaba preso em BH

Uma mulher de 31 anos, grávida de 37 semanas, deu entrada em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, em Belo Horizonte, com ferimentos e hematomas pelo corpo. O marido dela foi preso por descumprimento de medida protetiva. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM) na Região Norte da capital mineira.

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Segundo a PM, militares do 13º Batalhão foram acionados por volta das 14h20. A gerente da unidade de saúde informou aos policiais que a gestante apresentava ferimentos pelo corpo e estava em choque hipovolêmico, condição grave caracterizada pela redução acentuada do volume de sangue ou de líquidos circulantes no organismo.

De acordo com as informações repassadas pela unidade, o marido levou a mulher à UPA e deixou o local em seguida. Devido à gravidade do quadro clínico, a paciente foi transferida para o Hospital Risoleta Tolentino Neves.

Marido e gestante negaram agressão

Após o atendimento inicial, os policiais localizaram o marido nas proximidades da residência de familiares.

Em conversa com os militares, o homem afirmou que havia discutido com a esposa, mas declarou que ela teria se ferido, negando qualquer agressão.

A própria gestante também afirmou aos policiais que não havia sido agredida pelo marido, confirmando a versão apresentada por ele.

Apesar dos relatos, a Polícia Militar constatou a existência de um histórico de ocorrências de violência doméstica envolvendo o casal, além de uma medida protetiva em vigor desde 2022.

A perícia foi acionada e compareceu ao local para realizar os trabalhos necessários.

O homem recebeu voz de prisão por descumprimento da medida protetiva e foi encaminhado à Delegacia Especializada de Plantão de Atendimento à Mulher.

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As circunstâncias em que a gestante sofreu os ferimentos não foram esclarecidas.