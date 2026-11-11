Grávida é internada em estado grave e marido acaba preso em BH
Mulher de 31 anos apresentava ferimentos e choque hipovolêmico; marido foi preso por descumprimento de medida protetiva, mas ambos negaram agressão
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Uma mulher de 31 anos, grávida de 37 semanas, deu entrada em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, em Belo Horizonte, com ferimentos e hematomas pelo corpo. O marido dela foi preso por descumprimento de medida protetiva. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM) na Região Norte da capital mineira.
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Segundo a PM, militares do 13º Batalhão foram acionados por volta das 14h20. A gerente da unidade de saúde informou aos policiais que a gestante apresentava ferimentos pelo corpo e estava em choque hipovolêmico, condição grave caracterizada pela redução acentuada do volume de sangue ou de líquidos circulantes no organismo.
De acordo com as informações repassadas pela unidade, o marido levou a mulher à UPA e deixou o local em seguida. Devido à gravidade do quadro clínico, a paciente foi transferida para o Hospital Risoleta Tolentino Neves.
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Marido e gestante negaram agressão
Após o atendimento inicial, os policiais localizaram o marido nas proximidades da residência de familiares.
Em conversa com os militares, o homem afirmou que havia discutido com a esposa, mas declarou que ela teria se ferido, negando qualquer agressão.
A própria gestante também afirmou aos policiais que não havia sido agredida pelo marido, confirmando a versão apresentada por ele.
Apesar dos relatos, a Polícia Militar constatou a existência de um histórico de ocorrências de violência doméstica envolvendo o casal, além de uma medida protetiva em vigor desde 2022.
A perícia foi acionada e compareceu ao local para realizar os trabalhos necessários.
O homem recebeu voz de prisão por descumprimento da medida protetiva e foi encaminhado à Delegacia Especializada de Plantão de Atendimento à Mulher.
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As circunstâncias em que a gestante sofreu os ferimentos não foram esclarecidas.