BH e Nova Lima: 7 são identificados por roubar mulheres em corridas de app

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) identificou sete suspeitos de envolvimento em três episódios de roubos e extorsões contra mulheres durante viagens solicitadas por aplicativos de transporte, em Belo Horizonte e Nova Lima, na Região Metropolitana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os crimes ocorreram nos dias 20 e 21 de setembro e fizeram quatro vítimas. Segundo a investigação, o grupo atuava com divisão de tarefas entre os responsáveis pela execução dos assaltos e os colaboradores que forneciam dados pessoais e contas bancárias para viabilizar as ações.

Com a conclusão do inquérito, os sete investigados foram indiciados de acordo com a participação atribuída a cada um, segundo comunicado da Polícia Civil. Seis são adultos e um é adolescente, que, vale dizer, não responde por "crime", mas ato análogo ao crime, conforme prevê a lei penal. O procedimento dele foi encaminhado à Vara da Infância e da Juventude.

"Entre os executores, um está preso e o outro, apontado como o homem que se escondia no porta-malas do veículo, permanece foragido", disse a Polícia Civil, sem esclarecer qual é a situação dos demais quatro adultos.

Na segunda fase da operação Rebu Branco, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e expedido um mandado de prisão preventiva contra o suspeito que está foragido.

Como os crimes eram praticados

Os casos foram registrados em deslocamentos que envolveram os bairros Belvedere, Buritis e Estoril, em Belo Horizonte, e Vila da Serra, em Nova Lima. Conforme as apurações, um dos suspeitos dirigia o veículo usando cadastros criados com dados de terceiros. Enquanto isso, o comparsa permanecia escondido no porta-malas.

Durante o percurso, o homem saía do compartimento e passava para o banco traseiro, onde anunciava o assalto. Sob ameaças e com a liberdade restringida, as passageiras eram obrigadas a entregar celulares, fornecer senhas, acessar contas bancárias e realizar transferências via Pix, além de contratar empréstimos.

Prejuízo de R$ 40 mil

Em um dos episódios, duas mulheres que viajavam juntas conseguiram fugir depois de perceber a presença do segundo homem no veículo. As demais vítimas sofreram prejuízos financeiros. Uma delas ficou sob o domínio dos criminosos por mais de uma hora. Ao final dos assaltos, as mulheres eram abandonadas em locais isolados.

O prejuízo estimado pela Polícia Civil é de aproximadamente R$ 40 mil, incluindo os valores obtidos por meio de transferências bancárias e empréstimos, além dos celulares roubados.

Grupo tinha divisão de tarefas

O aprofundamento das investigações permitiu identificar dois núcleos de atuação. O primeiro, operacional, era formado pelos dois homens apontados como responsáveis pela execução dos roubos e das extorsões.

O segundo, administrativo-financeiro, reunia pessoas que forneciam dados pessoais e documentos para a criação de perfis utilizados nos aplicativos de transporte. Outros integrantes disponibilizavam contas bancárias para receber e movimentar o dinheiro obtido com os crimes.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Flávio Grossi, parte dos envolvidos cedia os dados para a criação dos cadastros, enquanto outros forneciam contas bancárias, alguns deles em troca de pagamentos.

“Os indiciamentos foram definidos de acordo com as condutas atribuídas a cada investigado: os executores respondem por roubo e extorsão, enquanto os colaboradores foram indiciados por falsidade ideológica e estelionato, conforme a participação individual”, explicou o delegado.

Grossi também confirmou a participação de um adolescente no esquema. O procedimento referente a ele foi encaminhado à Vara da Infância e da Juventude.

Investigação começou em setembro

A análise de dispositivos eletrônicos apreendidos, os interrogatórios, os depoimentos das vítimas, os comprovantes bancários e as informações fornecidas pelas plataformas de transporte foram fundamentais para esclarecer a atuação do grupo.

As investigações começaram em 4 de setembro e avançaram após a primeira fase da operação Rebu Branco, realizada em 19 de outubro. Na ocasião, foram cumpridos dois mandados de prisão e apreendidos celulares e outros materiais de interesse para a apuração.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a conclusão do inquérito e o indiciamento dos investigados, a Polícia Civil detalhou a participação de cada suspeito nos crimes. O homem apontado como responsável por surpreender as passageiras após sair do porta-malas continua sendo procurado.