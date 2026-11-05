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DESDOBRAMENTOS

Sobe para seis o número de presos por tentativa de assalto a banco em MG

Quatro suspeitos, entre eles três mulheres, foram detidos quando tentavam deixar Senador Amaral; outros dois homens já haviam sido presos dentro da agência do Sicoob

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Wellington Barbosa
SM
Sofia Maia
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
05/11/2026 07:34

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Os levantamentos iniciais da Polícia Militar (PMMG) apontaram que os dois homens têm antecedentes policiais, inclusive por roubo
Os levantamentos iniciais da Polícia Militar (PMMG) apontaram que os dois homens têm antecedentes policiais, inclusive por roubo crédito: PMMG

Subiu para seis o número de pessoas presas por envolvimento em uma tentativa de assalto a uma agência do Sicoob, no Centro de Senador Amaral, no Sul de Minas, na manhã dessa quarta-feira (4/11). Inicialmente, dois homens, de 32 e 33 anos, haviam sido presos dentro do banco. Outros quatro suspeitos foram detidos quando tentavam deixar a cidade.

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Segundo a Polícia Militar (PM), os novos presos são três mulheres, de 26, 45 e 46 anos, e um homem de 28 anos. O grupo foi localizado na Rua Fermino Elias, em um Chery Tiggo com placa de São Paulo.

De acordo com a PM, uma das mulheres foi a primeira a ser abordada. Ela já havia trocado de roupa e descartado em um córrego as peças que teria utilizado para o assalto. Os policiais conseguiram recuperar as roupas.

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Ainda conforme os militares, a mulher ficou responsável por prestar apoio aos dois homens que entraram na agência bancária.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam três celulares que estavam com ela.

Os outros três suspeitos foram encontrados dentro do veículo e alegaram que haviam ido ao local para buscar a mulher.

Todos os quatro foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre.

Relembre o caso

Dois homens, de 32 e 33 anos, foram presos na manhã de quarta-feira (4) durante uma tentativa de assalto a uma agência do Sicoob, no Centro de Senador Amaral.

Segundo a Polícia Militar, a dupla rendeu o gerente assim que ele chegou para trabalhar e manteve os funcionários na cozinha do estabelecimento.

A ação foi interrompida por policiais militares do 59º Batalhão, que surpreenderam os suspeitos ainda dentro da agência. Uma pistola e um revólver foram apreendidos.

De acordo com o major Alexandre Junqueira Herculano, subcomandante do 59º Batalhão da PM, as equipes receberam informações sobre a presença de homens armados no banco por volta das 7h40.

Viaturas foram deslocadas imediatamente para o endereço. Ao chegarem, os militares identificaram os suspeitos, realizaram a abordagem e efetuaram as prisões.

Segundo o relato do gerente aos policiais, ele foi rendido pelos criminosos ao chegar para iniciar o expediente. A dupla anunciou o assalto e informou que pretendia levar o dinheiro do cofre.

Enquanto isso, os demais funcionários foram mantidos na cozinha da agência.

A intervenção policial impediu que os suspeitos retirassem qualquer quantia ou outro bem do banco. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

Suspeitos tinham antecedentes por roubo

Os levantamentos iniciais da Polícia Militar apontaram que os dois homens presos dentro da agência possuem antecedentes policiais, inclusive por roubo.

Conforme o major Alexandre Junqueira Herculano, ambos também teriam participado de um assalto a uma agência bancária em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Um dos suspeitos tinha quatro mandados de prisão em aberto, enquanto o outro estava em benefício de saída temporária do sistema prisional.

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A Polícia Civil ficará responsável pela investigação para esclarecer a participação de cada um dos seis detidos e as circunstâncias da tentativa de assalto.

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