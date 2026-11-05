Sobe para seis o número de presos por tentativa de assalto a banco em MG

Subiu para seis o número de pessoas presas por envolvimento em uma tentativa de assalto a uma agência do Sicoob, no Centro de Senador Amaral, no Sul de Minas, na manhã dessa quarta-feira (4/11). Inicialmente, dois homens, de 32 e 33 anos, haviam sido presos dentro do banco. Outros quatro suspeitos foram detidos quando tentavam deixar a cidade.

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Segundo a Polícia Militar (PM), os novos presos são três mulheres, de 26, 45 e 46 anos, e um homem de 28 anos. O grupo foi localizado na Rua Fermino Elias, em um Chery Tiggo com placa de São Paulo.

De acordo com a PM, uma das mulheres foi a primeira a ser abordada. Ela já havia trocado de roupa e descartado em um córrego as peças que teria utilizado para o assalto. Os policiais conseguiram recuperar as roupas.

Ainda conforme os militares, a mulher ficou responsável por prestar apoio aos dois homens que entraram na agência bancária.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam três celulares que estavam com ela.

Os outros três suspeitos foram encontrados dentro do veículo e alegaram que haviam ido ao local para buscar a mulher.

Todos os quatro foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre.

Relembre o caso

Dois homens, de 32 e 33 anos, foram presos na manhã de quarta-feira (4) durante uma tentativa de assalto a uma agência do Sicoob, no Centro de Senador Amaral.

Segundo a Polícia Militar, a dupla rendeu o gerente assim que ele chegou para trabalhar e manteve os funcionários na cozinha do estabelecimento.

A ação foi interrompida por policiais militares do 59º Batalhão, que surpreenderam os suspeitos ainda dentro da agência. Uma pistola e um revólver foram apreendidos.

De acordo com o major Alexandre Junqueira Herculano, subcomandante do 59º Batalhão da PM, as equipes receberam informações sobre a presença de homens armados no banco por volta das 7h40.

Viaturas foram deslocadas imediatamente para o endereço. Ao chegarem, os militares identificaram os suspeitos, realizaram a abordagem e efetuaram as prisões.

Segundo o relato do gerente aos policiais, ele foi rendido pelos criminosos ao chegar para iniciar o expediente. A dupla anunciou o assalto e informou que pretendia levar o dinheiro do cofre.

Enquanto isso, os demais funcionários foram mantidos na cozinha da agência.

A intervenção policial impediu que os suspeitos retirassem qualquer quantia ou outro bem do banco. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

Suspeitos tinham antecedentes por roubo

Os levantamentos iniciais da Polícia Militar apontaram que os dois homens presos dentro da agência possuem antecedentes policiais, inclusive por roubo.

Conforme o major Alexandre Junqueira Herculano, ambos também teriam participado de um assalto a uma agência bancária em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Um dos suspeitos tinha quatro mandados de prisão em aberto, enquanto o outro estava em benefício de saída temporária do sistema prisional.

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A Polícia Civil ficará responsável pela investigação para esclarecer a participação de cada um dos seis detidos e as circunstâncias da tentativa de assalto.