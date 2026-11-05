Sobe para seis o número de presos por tentativa de assalto a banco em MG
Quatro suspeitos, entre eles três mulheres, foram detidos quando tentavam deixar Senador Amaral; outros dois homens já haviam sido presos dentro da agência do Sicoob
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Subiu para seis o número de pessoas presas por envolvimento em uma tentativa de assalto a uma agência do Sicoob, no Centro de Senador Amaral, no Sul de Minas, na manhã dessa quarta-feira (4/11). Inicialmente, dois homens, de 32 e 33 anos, haviam sido presos dentro do banco. Outros quatro suspeitos foram detidos quando tentavam deixar a cidade.
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Segundo a Polícia Militar (PM), os novos presos são três mulheres, de 26, 45 e 46 anos, e um homem de 28 anos. O grupo foi localizado na Rua Fermino Elias, em um Chery Tiggo com placa de São Paulo.
De acordo com a PM, uma das mulheres foi a primeira a ser abordada. Ela já havia trocado de roupa e descartado em um córrego as peças que teria utilizado para o assalto. Os policiais conseguiram recuperar as roupas.
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Ainda conforme os militares, a mulher ficou responsável por prestar apoio aos dois homens que entraram na agência bancária.
Durante a abordagem, os policiais apreenderam três celulares que estavam com ela.
Os outros três suspeitos foram encontrados dentro do veículo e alegaram que haviam ido ao local para buscar a mulher.
Todos os quatro foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre.
Relembre o caso
Dois homens, de 32 e 33 anos, foram presos na manhã de quarta-feira (4) durante uma tentativa de assalto a uma agência do Sicoob, no Centro de Senador Amaral.
Segundo a Polícia Militar, a dupla rendeu o gerente assim que ele chegou para trabalhar e manteve os funcionários na cozinha do estabelecimento.
A ação foi interrompida por policiais militares do 59º Batalhão, que surpreenderam os suspeitos ainda dentro da agência. Uma pistola e um revólver foram apreendidos.
De acordo com o major Alexandre Junqueira Herculano, subcomandante do 59º Batalhão da PM, as equipes receberam informações sobre a presença de homens armados no banco por volta das 7h40.
Viaturas foram deslocadas imediatamente para o endereço. Ao chegarem, os militares identificaram os suspeitos, realizaram a abordagem e efetuaram as prisões.
Segundo o relato do gerente aos policiais, ele foi rendido pelos criminosos ao chegar para iniciar o expediente. A dupla anunciou o assalto e informou que pretendia levar o dinheiro do cofre.
Enquanto isso, os demais funcionários foram mantidos na cozinha da agência.
A intervenção policial impediu que os suspeitos retirassem qualquer quantia ou outro bem do banco. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.
Suspeitos tinham antecedentes por roubo
Os levantamentos iniciais da Polícia Militar apontaram que os dois homens presos dentro da agência possuem antecedentes policiais, inclusive por roubo.
Conforme o major Alexandre Junqueira Herculano, ambos também teriam participado de um assalto a uma agência bancária em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Um dos suspeitos tinha quatro mandados de prisão em aberto, enquanto o outro estava em benefício de saída temporária do sistema prisional.
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A Polícia Civil ficará responsável pela investigação para esclarecer a participação de cada um dos seis detidos e as circunstâncias da tentativa de assalto.