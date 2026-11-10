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TRAGÉDIA

Incêndio atinge apartamento no Padre Eustáquio e mobiliza bombeiros em BH

Fogo destruiu um dos quartos mas a ação rápida dos bombeiros evitou feridos; estrutura do prédio em Belo Horizonte foi totalmente preservada

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FS
Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
10/11/2026 16:41

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Incêndio atinge apartamento no Padre Eustáquio e mobiliza bombeiros em BH
Quarto atingido pelo incêndio em apartamento de BH, que mobilizou equipes de socorro na Região Noroeste da capital crédito: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu um apartamento localizado no segundo andar de um prédio na rua Itamarati, no bairro Padre Eustáquio, na Região Região Noroeste de Belo Horizonte. O chamado mobilizou equipes de socorro às 10h desta terça-feira (10/11). Ninguém se feriu.

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Duas viaturas do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (Bemad) atenderam a ocorrência na região. A equipe gastou mil litros de água para combater o fogo.

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A fumaça tomou conta de toda a edificação. Por esse motivo, os bombeiros realizaram uma varredura completa no imóvel atingido e também nas outras unidades do prédio com a finalidade de localizar vítimas.

O incêndio ficou confinado em um dos quartos do apartamento. As chamas consumiram todo o cômodo, mas a estrutura do imóvel e do prédio não foi afetada.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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