Venda de diplomas falsos pela internet é alvo de operação em Uberlândia

A Polícia Civil de Minas Gerais participou, na segunda-feira (9/11), da operação Falso Saber. A ação foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro com foco em desarticular uma quadrilha especializada na fabricação e na comercialização de diplomas falsificados pela internet.

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O alvo da operação policial é um homem de 35 anos, de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. No apartamento do investigado, situado no Centro da cidade, os policiais civis cumpriram um mandado judicial de busca e apreensão.

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Durante as buscas no imóvel em Uberlândia, foram recolhidos cinco aparelhos celulares e um notebook. Os itens apreendidos serão encaminhados para a realização de perícia criminal.

Enquanto o mandato era cumprido em Minas Gerais, o suspeito foi detido pela Polícia Civil goiana em Goiatuba. A quadrilha investigada agia há mais de um ano na internet e contava com ramificações nos estados de Minas Gerais e Goiás segundo a polícia fluminense.

O esquema envolvia a confecção e a venda de certificados falsificados de diplomas de conclusão do ensino médio e do ensino superior. Até o momento, o investigado de 35 anos detido em território goiano poderá responder por falsificação de documento público, uso de documento falso e associação criminosa. As investigações sobre o caso continuam a cargo da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria