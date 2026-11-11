Caminhoneiros morrem em rodovia após batida frontal no Sul de Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou dois motoristas mortos na tarde desta quarta-feira (11/11), na MGC-491, na altura do km 18, próximo ao trevo de acesso ao município de Itamogi, no Sul de Minas. A colisão ocorreu por volta das 12h28 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

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Segundo informações colhidas no local pelo Corpo de Bombeiros, os veículos se envolveram em uma colisão frontal, que resultou na morte dos dois condutores. Com a violência do impacto, as cabines dos caminhões ficaram severamente danificadas, deixando ambas as vítimas encarceradas.

Uma das vítimas foi identificada como um homem de 55 anos, natural de Guaxupé, também no Sul de Minas. O outro motorista ainda não havia sido identificado até a divulgação das informações pelos bombeiros.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu já estava no local quando a equipe médica constatou as mortes dos dois condutores. Após a conclusão dos trabalhos da perícia, os bombeiros realizaram o desencarceramento e a retirada dos corpos, utilizando equipamentos específicos para acessar as cabines destruídas.

Caminhão teria invadido pista contrária

Conforme relatos de testemunhas, um dos caminhões teria invadido a pista contrária, provocando a colisão frontal. A dinâmica do acidente, no entanto, será investigada pelas autoridades competentes.

A ocorrência também contou com a participação de equipes da concessionária EPR Vias do Café, responsável pela administração do trecho.

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Em razão do acidente e dos trabalhos de perícia e retirada das vítimas, a MGC-491 ficou totalmente interditada durante o atendimento da ocorrência.