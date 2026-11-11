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JUSTIÇA

Filho que matou a mãe em BH é absolvido por inimputabilidade

Daniel Henrique Abreu Sampaio foi sentenciado à internação em hospital de custódia por tempo indeterminado

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AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
11/11/2026 20:24 - atualizado em 11/11/2026 21:27

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Vista geral do Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte
Crime foi cometido em imóvel no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte, em novembro de 2025 crédito: Cristina Horta/EM/D.A Press

Daniel Henrique Abreu Sampaio, acusado de matar a própria mãe em novembro de 2025, no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi absolvido pela Justiça por inimputabilidade. A decisão teve como base um laudo de insanidade mental, emitido em setembro deste ano, que atestou o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo e levou à exclusão da culpabilidade.

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Na decisão, a juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza pontuou: “O perito verificou que, ao tempo da ação, o denunciado apresentava abolição das capacidades de entendimento e das capacidades de determinação para os fatos em tela, por motivo de doença mental compatível com Transtorno Esquizoafetivo”.

Como medida de segurança, o homem foi sentenciado à internação em hospital de custódia, por prazo indeterminado, com período mínimo de dois anos. Daniel Henrique foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva três dias após cometer o crime, durante audiência de custódia.

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Ainda de acordo com a magistrada, a internação é necessária devido à “manifesta periculosidade e agressividade e à inviabilidade do convívio social do réu no presente momento”, considerando também o teor do laudo de insanidade mental, que recomenda o tratamento a ser dispensado ao periciado.

Relembre o caso

Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Daniel Henrique estava na casa da família, com a mãe, quando decidiu matá-la, acreditando que estaria “poupando-a da dor” e que ela “reencarnaria” em condições melhores.

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Com uma faca, ele foi até o quarto da genitora e a atingiu com inúmeros golpes no coração, nos pulmões, na região torácica, no fígado, no estômago e nas mãos. O denunciado permaneceu em casa e confessou o ataque aos policiais, indicando a eles o local em que havia deixado o corpo da mãe. A vítima, identificada como Edna Mara de Abreu, foi encontrada sem vida sobre a cama.

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