Filho que matou a mãe em BH é absolvido por inimputabilidade

Daniel Henrique Abreu Sampaio, acusado de matar a própria mãe em novembro de 2025, no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi absolvido pela Justiça por inimputabilidade. A decisão teve como base um laudo de insanidade mental, emitido em setembro deste ano, que atestou o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo e levou à exclusão da culpabilidade.

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Na decisão, a juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza pontuou: “O perito verificou que, ao tempo da ação, o denunciado apresentava abolição das capacidades de entendimento e das capacidades de determinação para os fatos em tela, por motivo de doença mental compatível com Transtorno Esquizoafetivo”.

Como medida de segurança, o homem foi sentenciado à internação em hospital de custódia, por prazo indeterminado, com período mínimo de dois anos. Daniel Henrique foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva três dias após cometer o crime, durante audiência de custódia.

Ainda de acordo com a magistrada, a internação é necessária devido à “manifesta periculosidade e agressividade e à inviabilidade do convívio social do réu no presente momento”, considerando também o teor do laudo de insanidade mental, que recomenda o tratamento a ser dispensado ao periciado.

Relembre o caso

Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Daniel Henrique estava na casa da família, com a mãe, quando decidiu matá-la, acreditando que estaria “poupando-a da dor” e que ela “reencarnaria” em condições melhores.

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Com uma faca, ele foi até o quarto da genitora e a atingiu com inúmeros golpes no coração, nos pulmões, na região torácica, no fígado, no estômago e nas mãos. O denunciado permaneceu em casa e confessou o ataque aos policiais, indicando a eles o local em que havia deixado o corpo da mãe. A vítima, identificada como Edna Mara de Abreu, foi encontrada sem vida sobre a cama.