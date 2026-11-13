Defesa Civil faz vistoria em garagem de ônibus incendiada em BH

A Defesa Civil de Belo Horizonte realizou, na noite dessa quinta-feira (12/11), uma vistoria na garagem da Viação Fênix, no Bairro Pindorama, na Região Noroeste da capital mineira, depois que um incêndio de grandes proporções atingiu veículos e parte da estrutura do estabelecimento.

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Durante a inspeção, os agentes identificaram danos em um ônibus e em um caminhão Mercedes-Benz. As chamas também atingiram a estrutura metálica da garagem e o almoxarifado da empresa, localizada na Avenida Amintas Jacques de Moraes, número 2010.

Segundo a Defesa Civil, não foi possível avaliar as condições de segurança estrutural da garagem naquele momento, pois equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) ainda realizavam o trabalho de rescaldo.

Imóveis vizinhos não precisaram ser interditados

A Defesa Civil também vistoriou dois imóveis residenciais localizados na Rua Novo Mundo, número 297, que fazem divisa com a garagem atingida pelo incêndio.

Durante as avaliações, os agentes não identificaram danos ou condições de risco construtivo nas residências.

Os moradores foram notificados e receberam orientações da Defesa Civil. Não foi necessário isolar ou interditar os imóveis.

Relembre o incêndio

O incêndio começou na noite de quinta-feira (12), na garagem da Viação Fênix, no Bairro Pindorama. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h50.

Segundo informações preliminares repassadas à corporação, funcionários da empresa suspeitam que as chamas tenham começado em um ônibus articulado, pouco depois de o veículo ser estacionado na garagem.

Os trabalhadores realizavam manobras com outros veículos quando perceberam o fogo. Eles acionaram os bombeiros e começaram a retirar os ônibus estacionados próximos ao foco do incêndio.

Pelo menos 24 militares participaram do combate às chamas durante o momento mais intenso da ocorrência.

Além do ônibus articulado, uma caminhonete e um caminhão foram consumidos pelo fogo, conforme o balanço inicial dos bombeiros. As chamas também atingiram um cômodo utilizado como almoxarifado.

Por volta das 21h50, os bombeiros informaram que o incêndio estava controlado e que as equipes trabalhavam no rescaldo.

Ninguém ficou ferido.

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O Estado de Minas procurou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH). A entidade informou que não comentaria o incidente naquele momento e que deveria se manifestar nesta sexta-feira (13).