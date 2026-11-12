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Vídeo: incêndio de grande proporção atinge garagem de ônibus em BH

Ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) às 20h48, na Avenida Amintas Jaques de Moraes, número 2010

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
12/11/2026 21:44 - atualizado em 12/11/2026 21:54

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"Situação controlada no momento. Principais focos controlados", informou o Corpo de Bombeiros em outra atualização sobre o caso crédito: CBMMG

Um incêndio de grande proporção atingiu a garagem de ônibus da Viação Fenix na noite desta quinta-feira (12), no Bairro Pindorama, na região Noroeste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) às 20h48, na Avenida Amintas Jaques de Moraes, número 2010.

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De acordo com informações repassadas por solicitantes ao telefone de emergência 193, as chamas eram altas e atingiram alguns ônibus que estavam no local. Funcionários da garagem estariam retirando outros veículos que ainda não haviam sido alcançados pelo fogo. "Situação controlada no momento. Principais focos controlados", informou o Corpo de Bombeiros em outra atualização sobre o caso por volta das 21h20. 

Relatos de "explosões"

Ainda segundo relatos de pessoas que acionaram os bombeiros, o estabelecimento possui uma grande quantidade de veículos e galões de combustível, o que aumenta a preocupação com a ocorrência. Algumas pessoas também relataram ter ouvido explosões em meio às chamas.

Inicialmente, uma viatura do Corpo de Bombeiros estava no local, enquanto outras pelo menos sete equipes estavam a caminho para reforçar o atendimento.

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Até a publicação desta matéria o Corpo de Bombeiros não havia informado o total de veículos atingidos. 

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