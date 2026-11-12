Sarna avança em cidades da Grande BH, e capital registra 11 surtos; entenda

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) contabilizou que, ao longo de 2026, 11 cidades tiveram ocorrências de surtos de escabiose: Campos Gerais, Paraguaçu, São Gonçalo do Pará, Belo Horizonte, Andradas, Lagoa Santa, Itapecerica, Lavras, Joaquim Felício, Coronel Xavier Chaves e Alfenas.

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O avanço de casos de escabiose, popularmente conhecida como sarna humana, em cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) levanta dúvidas sobre o risco de disseminação da doença para a capital.

Diante da confirmação de casos em Vespasiano — cidade que ainda não é listada no balanço da SES-MG — e Lagoa Santa, municípios vizinhos a Belo Horizonte, a reportagem do Estado de Minas questionou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) sobre a possibilidade de adoção de medidas de barreira sanitária ou outras ações preventivas.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que Belo Horizonte registrou, em 2026, até o momento, 11 surtos de escabiose. Cada ocorrência envolveu, em média, seis casos. Segundo a pasta, um surto é caracterizado quando há dois ou mais casos correlacionados.

A prefeitura, no entanto, não detalhou a adoção de medidas específicas de barreira sanitária em razão dos episódios registrados nos municípios vizinhos.

A Secretaria Municipal de Saúde também reforçou os principais sintomas e as formas de transmissão da doença. A escabiose provoca coceira intensa, especialmente durante a noite, e pode atingir regiões como os espaços entre os dedos das mãos, os punhos, as axilas e a região genital.

A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com pessoas infectadas ou pelo compartilhamento de roupas, lençóis e toalhas contaminados. A orientação da PBH é que pessoas com sintomas procurem o Centro de Saúde de referência para avaliação, orientações e tratamento.

Casos levam à suspensão de aulas na Grande BH

Em Lagoa Santa, a Prefeitura suspendeu as aulas da Escola Municipal Mércia Margarida Maria nos dias 1º e 2 de outubro, após a confirmação de 21 casos de escabiose entre estudantes e uma professora. A medida foi anunciada em 30 de setembro e teve como objetivo proteger alunos e profissionais da educação.

Já em Vespasiano, a situação também mobilizou as autoridades municipais e estaduais de educação. Em 10 de novembro, a prefeitura anunciou a suspensão das atividades na Escola Municipal de Ensino Especial Vovó Mariquita até o dia seguinte, após a confirmação de um caso da doença na unidade.

Dois dias depois, em 12 de novembro, a administração municipal anunciou uma nova suspensão das aulas na rede municipal até terça-feira (17). A decisão ocorreu após a confirmação de cinco casos de escabiose em escolas da cidade. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a prefeitura justificou a medida pela rapidez no surgimento de novos registros na rede de ensino.

Rede estadual mantém aulas na maioria das escolas

A situação também atingiu unidades da rede estadual em Vespasiano. Conforme informações da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), seis casos foram confirmados em seis escolas do município.

Apesar das ocorrências, as aulas foram mantidas em 12 das 13 unidades estaduais. Todas as escolas passariam por desinfecção preventiva.

A exceção foi a Escola Estadual Maria da Piedade Fonseca, no bairro Morro Alto, que teve as atividades suspensas após a confirmação de um caso em uma professora. A previsão informada pela secretaria era de retomada das aulas nesta sexta-feira (13), com reposição posterior dos dias letivos.

Escabiose exige atenção aos sintomas

A escabiose é uma doença de pele contagiosa causada por um ácaro que provoca coceira intensa, frequentemente mais acentuada durante a noite. O contágio ocorre principalmente pelo contato direto e prolongado com a pele de uma pessoa infectada, além da possibilidade de transmissão pelo compartilhamento de objetos de uso pessoal, como roupas de cama e toalhas.

A identificação dos sintomas e a procura por atendimento de saúde são importantes para evitar a continuidade da transmissão, especialmente em ambientes coletivos, como escolas e creches.

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Em Belo Horizonte, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde é procurar o Centro de Saúde de referência diante de sinais suspeitos, para receber avaliação e tratamento adequado.