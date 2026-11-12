Surto de sarna? Após novos casos, Vespasiano suspende aulas até terça

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

As aulas da rede municipal de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão suspensas até terça-feira (17/11), após a confirmação de cinco casos de escabiose, conhecida popularmente como sarna humana, em escolas da cidade.

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A medida foi anunciada pela prefeitura na noite dessa quarta (11/11). No vídeo publicado nas redes sociais, a administração municipal explicou que a decisão foi motivada pelo avanço dos casos nas escolas. “Essa medida está sendo tomada em virtude da rapidez de novos casos surgidos na rede municipal de ensino”, afirmou.

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Durante os seis dias de suspensão, incluindo o fim de semana, as unidades passarão por procedimentos de limpeza e desinfecção. Segundo a prefeitura, as atividades escolares serão disponibilizadas pelas direções das escolas nos grupos de comunicação com os pais.

No pronunciamento, a administração municipal também orientou os responsáveis a ficarem atentos a possíveis sintomas nas crianças. “Caso percebam alguma alteração na pele ou coceira persistente nas crianças, procurem uma unidade de saúde mais próxima da sua casa e passe por uma avaliação profissional”, recomendou.

A Prefeitura reforçou ainda a importância de seguir o tratamento indicado pelos profissionais de saúde e os cuidados para evitar a transmissão. “O nosso compromisso é com a saúde, proteção e o bem-estar das nossas crianças”, declarou.

Primeiro caso na rede municipal

A Escola Municipal de Ensino Especial Vovó Mariquita foi a primeira unidade municipal a suspender as atividades, na segunda (9), após a confirmação de um caso de escabiose.

Dois dias depois, na quarta (11), outro registro foi identificado em uma aluna da Escola Municipal Josefina Alves Vieira. A unidade passou por higienização antes do início das aulas, mas não precisou interromper as atividades.

Com a identificação de novos casos, a Prefeitura confirmou cinco registros em escolas municipais e decidiu ampliar a suspensão para toda a rede de ensino.

Um caso na rede estadual

Na rede estadual, a suspensão das aulas aconteceu na Escola Estadual Maria da Piedade Fonseca, no Bairro Morro Alto, também na quarta (11), após uma professora contrair a doença.

Em comunicado, a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) explicou que a interrupção das atividades era necessária para a realização de procedimentos de limpeza e desinfecção dos ambientes escolares. Alunos, funcionários e familiares também receberam orientações sobre os cuidados para evitar a transmissão da escabiose.

Rede estadual mantém aulas

Apesar da suspensão das atividades na Escola Estadual Maria da Piedade Fonseca, ainda não há confirmação de que as aulas serão interrompidas em toda a rede estadual de ensino de Vespasiano.

Procurada pelo Estado de Minas para esclarecer se as aulas também seriam suspensas na rede estadual, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) não anunciou novas paralisações. Em nota, a pasta informou que o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS-Minas) não recebeu notificação sobre um possível surto de sarna humana em Vespasiano.

A secretaria explicou que a escabiose não integra as listas nacional e estadual de doenças e agravos de notificação compulsória. Por isso, o Estado não dispõe de um levantamento consolidado do número de casos. No entanto, ocorrências com dois ou mais casos que tenham vínculo epidemiológico devem ser comunicadas pelos municípios à SES-MG.

A pasta acrescentou que acompanha a situação junto às prefeituras e oferece suporte técnico para as medidas de prevenção e controle

Coceira intensa é um dos sintomas

A escabiose é uma doença de pele causada por um ácaro. O principal sintoma é a coceira intensa, que geralmente piora durante a noite e pode vir acompanhada de pequenas lesões na pele.

A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto e prolongado com uma pessoa infectada. Em algumas situações, também pode acontecer pelo compartilhamento de objetos pessoais, como roupas e toalhas.

A doença tem tratamento e cura. Por isso, a orientação é procurar uma unidade de saúde ao perceber sintomas e seguir corretamente as recomendações dos profissionais.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria