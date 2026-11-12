Conheça o projeto que transforma sapatos velhos em nova chance de vida

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Já imaginou como calçados que teriam como destino certo o lixo podem se transformar em oportunidade de trabalho e preservação ambiental? É com essa premissa que o projeto socioambiental Doe um Passo, mantido pela Divina Providência em Belo Horizonte, vem mudando vidas e alcançando marcas expressivas na capital mineira e na região metropolitana. A estimativa é de que ao menos 1.500 pares de calçados foram recuperados em pouco mais de um ano.

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Membros da iniciativa reforçam a importância do recebimento desses sapatos e pedem a ajuda da população para que a ação continue e até seja ampliada. Além do apelo ecológico, o projeto busca devolver a perspectiva de futuro a quem mais precisa.

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Das ruas à superação

Por trás de cada sapato restaurado na oficina, existem histórias de superação e caminhos de vida que puderam ser reescritos. É o caso de Mário José Carvalho Carneiro, natural do interior de Minas Gerais, formado em nível superior, conselheiro terapêutico especializado em dependência química e profissional com longa vivência em projetos sociais.

Mário manteve-se sóbrio por quase 26 anos após passar por tratamento em 1998. No entanto, em abril de 2026, enfrentou uma recaída após trabalhar em um projeto social e vir para Belo Horizonte. Ao chegar na capital, teve seus documentos furtados e acabou caindo em situação de rua, onde permaneceu até encontrar a equipe do Doe um Passo em maio.

"Com essa recaída, você perde o chão. O projeto me tirou da rua, me deu um local para morar no bairro Floresta custeado por eles, e está me dando tudo de volta: a dignidade, o reconhecimento, o carinho humano, sem julgamento do que eu fiz ou do que me aconteceu. Se não fosse o Doe um Passo hoje, provavelmente eu estaria na rua de novo", relata Mário.

Mário José Carvalho Carneiro. Após recaída foi roubado e, desempregado ficou em situação de rua. Hoje entrou no projeto Doeumpasso, está aprendendo a profissão de sapateiro e vivendo com moradia no Bairro Floresta Jair Amaral/EM/DA Press

Hoje, Mário encontrou no projeto não apenas um teto, mas o seu próprio emprego e a oportunidade de aprender o ofício de sapateiro. Com uma visão crítica e humana construída na vivência das ruas, ele ressalta:

"Nem todo mundo que está na rua quer viver de Bolsa Família ou tem um programa de dependência química. Tem muita gente boa na rua que precisa de você esticar a mão e dar uma oportunidade."

Para o futuro, Mário deseja ajudar outras pessoas, expandir o alcance do projeto e estruturar uma escola-oficina permanente para ensinar a sapataria a quem precisa.

Como funciona o projeto

A reportagem foi até a principal oficina do projeto, na qual o instrutor Marcelo Costa Geraldo – que integra a iniciativa há cerca de um ano e meio – explicou detalhadamente como funciona o processo prático de recuperação dos calçados.

Na visita, Marcelo revelou que o instrutor ensina aos acolhidos as técnicas completas da sapataria, que vão desde a troca de solados e aplicação de tachinhas até a confecção e substituição de palmilhas e de telinhas através das máquinas de costura. Ao final, os calçados passam por hidratação e acabamento, para um produto seguro, resistente e pronto para o uso.

Além de acolher pessoas em situação de rua na oficina, o projeto se estende para atividades de reparação e customização de calçados (incluindo técnicas de pintura) voltadas para detentos do sistema prisional e para adolescentes e jovens em conflito com a lei.

Na oficina estão presentes alguns calçados que foram customizados por esses jovens nas oficinas realizadas pelo projeto.

Sapatos customizados pelos adolescentes em conflito com a lei Jair Amaral/EM/DA Press

Marcelo destaca que o destino dos calçados reformados é em grande parte direcionado para doações humanitárias. A outra abastece o bazar e o showroom do projeto, cujas vendas são revertidas integralmente para a compra de insumos essenciais de trabalho (como colas, solados e materiais de reparo) e para as pessoas que fazem parte da iniciativa, retirando-as da situação de rua.

Como posso ajudar a causa?

O Doe um Passo é uma iniciativa nova e reforça a necessidade de ajuda da população para que continue mudando a vida das pessoas da melhor maneira possível.

A população pode colaborar com a compra dos sapatos restaurados, que são comercializados a preços bem acessíveis no showroom. O valor dos produtos varia de R$ 2,99 a 79,99.

O showroom está localizado na Rua Caetés, nº 741 (5º andar, sala 509), aberto ao público toda quarta-feira, das 8h às 13h.

Após o trabalho de recuperação, os responsáveis analisam o valor e a utilidade do produto. Cerca de 800 pares de calçados que mantêm utilidade mas não o apelo comercial de vitrine são doados por mês a municípios mineiros de menor índice de desenvolvimento humano.

Os calçados totalmente sem chance de recuperação - que demorariam de 30 a 40 anos para se degradar na natureza - são triturados e transformados em combustível auto sustentável para caldeiras de indústrias de cimento, gerando energia limpa.

Recentemente, a iniciativa atingiu a marca de três toneladas de calçados irrecuperáveis que receberam destino ambientalmente adequado, certificada e com total rastreabilidade.

Participe dessa corrente do bem

O projeto conta com o apoio de parceiros institucionais e pontos de coleta estratégicos espalhados pela Grande BH para receber doações de calçados novos, usados ou até mesmo pés solos:

Pontos de Coleta Principais:



Suma Brasil: Rua Timbiras, nº 1532, 16º andar, Lourdes (Belo Horizonte) e Av. Pio XII, 432, Água Branca (Contagem).

Instituto Elo: Rua dos Guajajaras, nº 1611, sala 802, Barro Preto (Belo Horizonte).

Guana Trainer Assessoria Esportiva: Av. Dr. Otacílio Negrão de Lima, nº 3850, Pampulha (Belo Horizonte).

Lojas Sergio's Calçados: Shopping Del Rey (Pampulha), BH Outlet e BH Shopping (Belvedere), Shopping Boulevard (Santa Efigênia) e Rua Alagoas, nº 1163 (Funcionários).

Senai Contagem Cedetem: Av. Sindicalista Vanderley Teixeira Fernandes, nº 265, Hélio P. Guimarães (Contagem).

Acompanhe as novidades pelo perfil oficial @doeumpasso, e ajude a iniciativa através da doação ou da compra dos produtos recuperados.

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*Estagiário sob supervisão da editora Vera Schmitz