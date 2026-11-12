Conheça o projeto que transforma sapatos velhos em nova chance de vida
O Doe um Passo usa o ofício de sapateiro para recolocar pessoas em vulnerabilidade social no mercado de trabalho e em situação de vida digna
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Já imaginou como calçados que teriam como destino certo o lixo podem se transformar em oportunidade de trabalho e preservação ambiental? É com essa premissa que o projeto socioambiental Doe um Passo, mantido pela Divina Providência em Belo Horizonte, vem mudando vidas e alcançando marcas expressivas na capital mineira e na região metropolitana. A estimativa é de que ao menos 1.500 pares de calçados foram recuperados em pouco mais de um ano.
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Membros da iniciativa reforçam a importância do recebimento desses sapatos e pedem a ajuda da população para que a ação continue e até seja ampliada. Além do apelo ecológico, o projeto busca devolver a perspectiva de futuro a quem mais precisa.
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Das ruas à superação
Por trás de cada sapato restaurado na oficina, existem histórias de superação e caminhos de vida que puderam ser reescritos. É o caso de Mário José Carvalho Carneiro, natural do interior de Minas Gerais, formado em nível superior, conselheiro terapêutico especializado em dependência química e profissional com longa vivência em projetos sociais.
Mário manteve-se sóbrio por quase 26 anos após passar por tratamento em 1998. No entanto, em abril de 2026, enfrentou uma recaída após trabalhar em um projeto social e vir para Belo Horizonte. Ao chegar na capital, teve seus documentos furtados e acabou caindo em situação de rua, onde permaneceu até encontrar a equipe do Doe um Passo em maio.
"Com essa recaída, você perde o chão. O projeto me tirou da rua, me deu um local para morar no bairro Floresta custeado por eles, e está me dando tudo de volta: a dignidade, o reconhecimento, o carinho humano, sem julgamento do que eu fiz ou do que me aconteceu. Se não fosse o Doe um Passo hoje, provavelmente eu estaria na rua de novo", relata Mário.
Hoje, Mário encontrou no projeto não apenas um teto, mas o seu próprio emprego e a oportunidade de aprender o ofício de sapateiro. Com uma visão crítica e humana construída na vivência das ruas, ele ressalta:
"Nem todo mundo que está na rua quer viver de Bolsa Família ou tem um programa de dependência química. Tem muita gente boa na rua que precisa de você esticar a mão e dar uma oportunidade."
Para o futuro, Mário deseja ajudar outras pessoas, expandir o alcance do projeto e estruturar uma escola-oficina permanente para ensinar a sapataria a quem precisa.
Como funciona o projeto
A reportagem foi até a principal oficina do projeto, na qual o instrutor Marcelo Costa Geraldo – que integra a iniciativa há cerca de um ano e meio – explicou detalhadamente como funciona o processo prático de recuperação dos calçados.
Na visita, Marcelo revelou que o instrutor ensina aos acolhidos as técnicas completas da sapataria, que vão desde a troca de solados e aplicação de tachinhas até a confecção e substituição de palmilhas e de telinhas através das máquinas de costura. Ao final, os calçados passam por hidratação e acabamento, para um produto seguro, resistente e pronto para o uso.
Além de acolher pessoas em situação de rua na oficina, o projeto se estende para atividades de reparação e customização de calçados (incluindo técnicas de pintura) voltadas para detentos do sistema prisional e para adolescentes e jovens em conflito com a lei.
Na oficina estão presentes alguns calçados que foram customizados por esses jovens nas oficinas realizadas pelo projeto.
Marcelo destaca que o destino dos calçados reformados é em grande parte direcionado para doações humanitárias. A outra abastece o bazar e o showroom do projeto, cujas vendas são revertidas integralmente para a compra de insumos essenciais de trabalho (como colas, solados e materiais de reparo) e para as pessoas que fazem parte da iniciativa, retirando-as da situação de rua.
Como posso ajudar a causa?
O Doe um Passo é uma iniciativa nova e reforça a necessidade de ajuda da população para que continue mudando a vida das pessoas da melhor maneira possível.
A população pode colaborar com a compra dos sapatos restaurados, que são comercializados a preços bem acessíveis no showroom. O valor dos produtos varia de R$ 2,99 a 79,99.
O showroom está localizado na Rua Caetés, nº 741 (5º andar, sala 509), aberto ao público toda quarta-feira, das 8h às 13h.
Após o trabalho de recuperação, os responsáveis analisam o valor e a utilidade do produto. Cerca de 800 pares de calçados que mantêm utilidade mas não o apelo comercial de vitrine são doados por mês a municípios mineiros de menor índice de desenvolvimento humano.
Os calçados totalmente sem chance de recuperação - que demorariam de 30 a 40 anos para se degradar na natureza - são triturados e transformados em combustível auto sustentável para caldeiras de indústrias de cimento, gerando energia limpa.
Recentemente, a iniciativa atingiu a marca de três toneladas de calçados irrecuperáveis que receberam destino ambientalmente adequado, certificada e com total rastreabilidade.
Participe dessa corrente do bem
O projeto conta com o apoio de parceiros institucionais e pontos de coleta estratégicos espalhados pela Grande BH para receber doações de calçados novos, usados ou até mesmo pés solos:
Pontos de Coleta Principais:
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Suma Brasil: Rua Timbiras, nº 1532, 16º andar, Lourdes (Belo Horizonte) e Av. Pio XII, 432, Água Branca (Contagem).
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Instituto Elo: Rua dos Guajajaras, nº 1611, sala 802, Barro Preto (Belo Horizonte).
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Guana Trainer Assessoria Esportiva: Av. Dr. Otacílio Negrão de Lima, nº 3850, Pampulha (Belo Horizonte).
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Lojas Sergio's Calçados: Shopping Del Rey (Pampulha), BH Outlet e BH Shopping (Belvedere), Shopping Boulevard (Santa Efigênia) e Rua Alagoas, nº 1163 (Funcionários).
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Senai Contagem Cedetem: Av. Sindicalista Vanderley Teixeira Fernandes, nº 265, Hélio P. Guimarães (Contagem).
Acompanhe as novidades pelo perfil oficial @doeumpasso, e ajude a iniciativa através da doação ou da compra dos produtos recuperados.
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*Estagiário sob supervisão da editora Vera Schmitz