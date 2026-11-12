PRF apreende BMW e Honda Civic com placas falsas na BR-381

Dois carros de luxo, uma BMW X5 e um Honda Civic da geração X, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após serem flagrados com placas falsas na BR-381, em João Monlevade, na Região Central do estado. Os veículos circulavam juntos e utilizavam identificações sobrepostas às originais para tentar burlar o sistema de pedágio eletrônico e evitar o pagamento das tarifas.

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A abordagem ocorreu na noite dessa quarta-feira (11/11), depois de uma troca de informações entre a PRF e a concessionária Nova 381, responsável pela administração da rodovia. Os automóveis haviam passado pelos pórticos do sistema Free Flow, que realiza a cobrança automática por meio da identificação dos veículos.

Segundo a PRF, o esquema foi identificado a partir do monitoramento da circulação dos automóveis e da análise de inconsistências nos registros de passagem pelos pedágios. O cruzamento de dados e a identificação de comportamentos suspeitos permitiram localizar os veículos e direcionar a fiscalização.

Durante a abordagem, os policiais constataram que as placas utilizadas estavam sobrepostas às originais. A estratégia dificultava o reconhecimento dos automóveis pelos equipamentos de monitoramento, permitindo que passassem pelos pontos de cobrança sem serem identificados corretamente.

Os dois veículos foram apreendidos e encaminhados, junto com os condutores, para a Delegacia de Polícia Civil de João Monlevade.

Até seis anos de prisão

A adulteração de placas e de outros sinais identificadores de veículos é crime previsto no artigo 311 do Código Penal. A legislação também estabelece punição para quem utiliza veículos com identificações adulteradas, nas condições previstas no dispositivo.

A pena pode variar de três a seis anos de reclusão, além de multa. Como a punição máxima ultrapassa quatro anos, a autoridade policial não pode conceder fiança na delegacia. Uma eventual liberdade provisória depende de decisão judicial.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria