Corpo é encontrado dentro de saco de lixo em área de descarte em Betim

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado dentro de um embrulho em uma área de descarte de entulhos na Rua Jazida de Ageia, no Distrito Industrial Paulo I, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (12/11).

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A Polícia Militar (PMMG) foi acionada por volta das 4h15. No local, os militares conversaram com o vigia de um terreno vizinho à área onde o corpo foi encontrado. Durante a verificação, encontraram um embrulho contendo os restos mortais.

Segundo os militares, o corpo estava enrolado em um lençol vermelho, envolvido por um saco plástico preto e colocado dentro de uma lona preta amarrada com cordas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Equipes da perícia da Polícia Civil e do rabecão também compareceram ao local.

Carro é encontrado em chamas

Enquanto aguardavam a conclusão dos trabalhos periciais, os militares foram informados por pessoas que passavam pela via sobre um veículo incendiado nas proximidades, a cerca de 800 metros de onde o corpo foi encontrado.

Os policiais foram até o local indicado e encontraram um Ford Fusion em chamas. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) foi acionado para combater o incêndio.

Devido à proximidade entre os dois locais e às circunstâncias da ocorrência, surgiu a suspeita de que o automóvel pudesse ter relação com o homicídio. A perita também realizou exames no veículo, que foi removido por um guincho para o pátio pericial, onde passará por análises complementares.

Vítima tinha várias tatuagens

Durante os exames, a perícia constatou que a vítima era um homem branco, de estatura mediana e porte físico magro. Ele tinha diversas tatuagens pelo corpo, entre elas uma em formato de gota abaixo de um dos olhos e a palavra “prosperidade” escrita nas proximidades de uma das orelhas.

Também foram observadas tatuagens no pescoço, abdômen e braços. O homem tinha cabelos aparentemente tingidos, mas não foi possível determinar a cor.

Os peritos constataram ainda diversas perfurações pelo corpo.

Nenhum documento ou outro elemento que permitisse identificar o homem foi encontrado junto ao corpo. Após os trabalhos periciais, ele foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria