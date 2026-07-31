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ZONA DA MATA

Corpo é encontrado dentro de usina hidrelétrica, em Juiz de Fora

O cadáver estava em avançado estado de decomposição dentro de uma caixa de coleta de água pluvial

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
31/07/2026 16:32 - atualizado em 31/07/2026 16:33

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A Usina Hidrelétrica fica entre os municípios de Matias Barbosa e Juiz de Fora
A usina hidrelétrica fica entre os municípios de Matias Barbosa e Juiz de Fora crédito: Google Street View

Um corpo foi encontrado dentro de uma usina hidrelétrica de Joasal, localizada entre as cidades de Matias Barbosa e Juiz de Fora, ambas na Zona da Mata, no início da tarde dessa quinta-feira (30/7). Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Não foi informado o gênero e nem a idade da vítima.

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De acordo com a corporação, os funcionários da empresa Âmbar Energia faziam a manutenção na usina e viram o corpo de uma pessoa no interior de uma caixa de coleta de água pluvial, em avançado estado de decomposição. 

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Os bombeiros se deslocaram ao local e conversaram com a Polícia Militar, que já estava presente. Os agentes faziam a guarda do corpo e esperavam a chegada das equipes periciais. 

Equipes da Polícia Civil foram à usina e fizeram os primeiros levantamentos. As causas da morte da pessoa ainda não foram identificadas.   

Depois das análises dos policiais e a liberação do cadáver pelas autoridades, os bombeiros, equipados com roupão sanitário e os demais equipamentos de proteção individual necessários, removeram o corpo do interior da caixa de coleta de água pluvial. 

O cadáver foi entregue à funerária Portal da Luz, que ficou responsável pelo transporte e demais providências.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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