Corpo é encontrado dentro de usina hidrelétrica, em Juiz de Fora

Um corpo foi encontrado dentro de uma usina hidrelétrica de Joasal, localizada entre as cidades de Matias Barbosa e Juiz de Fora, ambas na Zona da Mata, no início da tarde dessa quinta-feira (30/7). Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Não foi informado o gênero e nem a idade da vítima.

De acordo com a corporação, os funcionários da empresa Âmbar Energia faziam a manutenção na usina e viram o corpo de uma pessoa no interior de uma caixa de coleta de água pluvial, em avançado estado de decomposição.

Os bombeiros se deslocaram ao local e conversaram com a Polícia Militar, que já estava presente. Os agentes faziam a guarda do corpo e esperavam a chegada das equipes periciais.

Equipes da Polícia Civil foram à usina e fizeram os primeiros levantamentos. As causas da morte da pessoa ainda não foram identificadas.

Depois das análises dos policiais e a liberação do cadáver pelas autoridades, os bombeiros, equipados com roupão sanitário e os demais equipamentos de proteção individual necessários, removeram o corpo do interior da caixa de coleta de água pluvial.

O cadáver foi entregue à funerária Portal da Luz, que ficou responsável pelo transporte e demais providências.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima