Corpo é encontrado dentro de usina hidrelétrica, em Juiz de Fora
O cadáver estava em avançado estado de decomposição dentro de uma caixa de coleta de água pluvial
compartilheSIGA
Um corpo foi encontrado dentro de uma usina hidrelétrica de Joasal, localizada entre as cidades de Matias Barbosa e Juiz de Fora, ambas na Zona da Mata, no início da tarde dessa quinta-feira (30/7). Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Não foi informado o gênero e nem a idade da vítima.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a corporação, os funcionários da empresa Âmbar Energia faziam a manutenção na usina e viram o corpo de uma pessoa no interior de uma caixa de coleta de água pluvial, em avançado estado de decomposição.
Leia Mais
Os bombeiros se deslocaram ao local e conversaram com a Polícia Militar, que já estava presente. Os agentes faziam a guarda do corpo e esperavam a chegada das equipes periciais.
Equipes da Polícia Civil foram à usina e fizeram os primeiros levantamentos. As causas da morte da pessoa ainda não foram identificadas.
Depois das análises dos policiais e a liberação do cadáver pelas autoridades, os bombeiros, equipados com roupão sanitário e os demais equipamentos de proteção individual necessários, removeram o corpo do interior da caixa de coleta de água pluvial.
O cadáver foi entregue à funerária Portal da Luz, que ficou responsável pelo transporte e demais providências.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima