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DENÚNCIA

Grande BH: recém-nascido é encontrado em lote vago

De acordo com a Polícia Militar, bebê foi socorrido, encaminhado para atendimento médico e passa bem

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
31/07/2026 13:03

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Os militares encontraram o suspeito com o rosto ensanguentado e uma foice em mãos
Militares encontraram o bebê, um menino, enrolado em um cobertor preto e ainda com o cordão umbilical em Sabará, na Região Metropolitana de BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um recém-nascido foi encontrado em um lote vago, no Bairro General Carneiro, em Sabará, na Grande BH, na manhã desta sexta-feira (31/7). A Polícia Militar informou que recebeu a denúncia de moradores do local. 

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Quando chegaram ao local, encontraram o bebê, um menino, enrolado em um cobertor preto e ainda com o cordão umbilical. Ele foi socorrido e encaminhado para a UPA Leste, onde recebeu atendimento. Ainda de acordo com a PM, o bebê passa bem. 

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O local em que o recém-nascido foi encontrado está sendo periciado. Até o momento, não há informações sobre a mãe da criança. 

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A Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência encontra-se em atendimento pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). "A PCMG acompanhará o caso e, após a conclusão dos procedimentos iniciais, divulgará outras informações."

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