Grande BH: recém-nascido é encontrado em lote vago

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um recém-nascido foi encontrado em um lote vago, no Bairro General Carneiro, em Sabará, na Grande BH, na manhã desta sexta-feira (31/7). A Polícia Militar informou que recebeu a denúncia de moradores do local.

Quando chegaram ao local, encontraram o bebê, um menino, enrolado em um cobertor preto e ainda com o cordão umbilical. Ele foi socorrido e encaminhado para a UPA Leste, onde recebeu atendimento. Ainda de acordo com a PM, o bebê passa bem.

O local em que o recém-nascido foi encontrado está sendo periciado. Até o momento, não há informações sobre a mãe da criança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência encontra-se em atendimento pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). "A PCMG acompanhará o caso e, após a conclusão dos procedimentos iniciais, divulgará outras informações."