Médico salva o próprio filho de 4 anos; menino se engasgou com isopor

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O médico Allysson Dângelo de Carvalho precisou usar a Manobra de Heimlich para salvar o próprio filho de um engasgo. O caso aconteceu no último domingo (12/7), em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, quando o pequeno Francisco, de 4 anos, colocou uma bolinha de isopor na boca.

O momento foi registrado por câmeras de segurança da casa. Após conversar com a esposa, Allysson decidiu compartilhar as imagens nas redes sociais com um objetivo educativo. A publicação ganhou grande repercussão.

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Em entrevista ao G1, o médico explicou que o objeto era parte da embalagem de uma sanduicheira. “Meu filho quebrou um pedaço da proteção e colocou na boca enquanto brincava com o material”, disse. Toda a situação durou cerca de 17 segundos, desde o início do engasgo até a liberação das vias aéreas.

“Eu era médico naquele momento, mas também era pai. O preparo e o treinamento fazem você ter uma conduta correta. Eu senti a adrenalina depois de salvar meu filho”, contou. Nas imagens, após o salvamento, Allysson aparece em lágrimas.

Ele relatou que relembrou a morte do pai, quando precisou prestar os primeiros atendimentos até a chegada do Samu. “Passou um filme na minha cabeça. Quando meu filho bateu a mãozinha, abriu a boquinha e emitiu o som, eu sabia que a via aérea tinha sido desobstruída”, desabafou.

O vídeo ultrapassou 2 milhões de visualizações, e o médico acredita que a divulgação ajuda a conscientizar sobre a importância de conhecer os primeiros socorros. Allysson, que já atuou por mais de uma década no Samu e é professor na Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), reforçou a necessidade de aprender a técnica correta.

“Não é só fazer força, existe uma forma correta de realizar o procedimento”, finalizou.

Saiba como agir em casos de engasgo

O engasgo ocorre quando alimentos ou objetos bloqueiam as vias respiratórias. A Manobra de Heimlich é a técnica de primeiros socorros utilizada para a desobstrução. Veja como aplicá-la:

Bebês (até 1 ano)

Verifique os sinais: o bebê não consegue tossir, chorar, respirar ou pode mudar de cor.

Posição: apoie o bebê de bruços em seu antebraço, com a cabeça mais baixa que o corpo.

Pancadas: dê cinco pancadas firmes nas costas, entre as escápulas.

Compressões: vire o bebê de barriga para cima e faça cinco compressões no centro do peito com dois dedos.

Atenção: nunca coloque os dedos na boca da criança se não conseguir enxergar o objeto. Se o bebê desmaiar, inicie a reanimação cardiopulmonar (RCP).

Crianças maiores de 1 ano e adultos

Posição: posicione-se atrás da vítima e feche o punho acima do umbigo dela.

Compressão: segure o punho com a outra mão e faça movimentos firmes para dentro e para cima.

Alternância: intercale as compressões com pancadas nas costas até o objeto ser expelido ou a pessoa perder a consciência.

É fundamental acionar o Samu (192) ou o Corpo de Bombeiros (193) imediatamente ao identificar um caso de engasgo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.