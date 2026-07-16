Médico salva o próprio filho de 4 anos; menino se engasgou com isopor
Vídeo emocionante mostra momento em que pai salva criança de engasgo; saiba como agir e aprenda a técnica que pode fazer toda a diferença
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O médico Allysson Dângelo de Carvalho precisou usar a Manobra de Heimlich para salvar o próprio filho de um engasgo. O caso aconteceu no último domingo (12/7), em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, quando o pequeno Francisco, de 4 anos, colocou uma bolinha de isopor na boca.
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O momento foi registrado por câmeras de segurança da casa. Após conversar com a esposa, Allysson decidiu compartilhar as imagens nas redes sociais com um objetivo educativo. A publicação ganhou grande repercussão.
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Em entrevista ao G1, o médico explicou que o objeto era parte da embalagem de uma sanduicheira. “Meu filho quebrou um pedaço da proteção e colocou na boca enquanto brincava com o material”, disse. Toda a situação durou cerca de 17 segundos, desde o início do engasgo até a liberação das vias aéreas.
“Eu era médico naquele momento, mas também era pai. O preparo e o treinamento fazem você ter uma conduta correta. Eu senti a adrenalina depois de salvar meu filho”, contou. Nas imagens, após o salvamento, Allysson aparece em lágrimas.
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Ele relatou que relembrou a morte do pai, quando precisou prestar os primeiros atendimentos até a chegada do Samu. “Passou um filme na minha cabeça. Quando meu filho bateu a mãozinha, abriu a boquinha e emitiu o som, eu sabia que a via aérea tinha sido desobstruída”, desabafou.
O vídeo ultrapassou 2 milhões de visualizações, e o médico acredita que a divulgação ajuda a conscientizar sobre a importância de conhecer os primeiros socorros. Allysson, que já atuou por mais de uma década no Samu e é professor na Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), reforçou a necessidade de aprender a técnica correta.
“Não é só fazer força, existe uma forma correta de realizar o procedimento”, finalizou.
Saiba como agir em casos de engasgo
O engasgo ocorre quando alimentos ou objetos bloqueiam as vias respiratórias. A Manobra de Heimlich é a técnica de primeiros socorros utilizada para a desobstrução. Veja como aplicá-la:
Bebês (até 1 ano)
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Verifique os sinais: o bebê não consegue tossir, chorar, respirar ou pode mudar de cor.
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Posição: apoie o bebê de bruços em seu antebraço, com a cabeça mais baixa que o corpo.
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Pancadas: dê cinco pancadas firmes nas costas, entre as escápulas.
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Compressões: vire o bebê de barriga para cima e faça cinco compressões no centro do peito com dois dedos.
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Atenção: nunca coloque os dedos na boca da criança se não conseguir enxergar o objeto. Se o bebê desmaiar, inicie a reanimação cardiopulmonar (RCP).
Crianças maiores de 1 ano e adultos
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Posição: posicione-se atrás da vítima e feche o punho acima do umbigo dela.
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Compressão: segure o punho com a outra mão e faça movimentos firmes para dentro e para cima.
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Alternância: intercale as compressões com pancadas nas costas até o objeto ser expelido ou a pessoa perder a consciência.
É fundamental acionar o Samu (192) ou o Corpo de Bombeiros (193) imediatamente ao identificar um caso de engasgo.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.