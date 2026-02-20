Manobra de Heimlich em crianças: o passo a passo que salva vidas
O engasgo é um acidente doméstico comum e perigoso; aprenda a técnica de primeiros socorros recomendada por médicos para desobstruir as vias aéreas
Casos de engasgo em crianças são acidentes domésticos frequentes e perigosos que acendem o alerta. Saber como agir rapidamente em situações de engasgo é crucial, e a Manobra de Heimlich é a técnica de primeiros socorros mais eficaz para desobstruir as vias aéreas de uma criança e salvar sua vida.
As orientações seguem as diretrizes atualizadas pela American Heart Association (AHA) de 2025.
O procedimento é uma resposta de emergência a um bloqueio total ou parcial da traqueia, geralmente causado por alimentos ou pequenos objetos. Se a criança estiver tossindo com força, incentive-a a continuar. Intervenha apenas se os sinais de engasgo grave aparecerem: a criança não consegue chorar ou falar, apresenta dificuldade para respirar e os lábios ou a pele podem ficar com uma coloração azulada. Nesses casos, a ação imediata é fundamental.
Passo a passo para bebês com menos de 1 ano
A técnica para bebês é diferente e exige cuidado. O primeiro passo é ligar para o serviço de emergência (192 ou 193) e iniciar o procedimento enquanto a ajuda não chega. Siga estas etapas:
Sente-se e posicione o bebê de bruços sobre o seu antebraço, com a cabeça mais baixa que o corpo. Use sua coxa como apoio e segure a mandíbula da criança para firmar a cabeça.
Com a base da outra mão, dê cinco batidas firmes no meio das costas, entre as escápulas do bebê.
Vire o bebê de barriga para cima em seu outro antebraço, novamente mantendo a cabeça mais baixa que o corpo.
Usando a base da palma da mão, faça cinco compressões rápidas na altura do osso do peito, logo abaixo da linha dos mamilos.
Alterne entre as cinco batidas nas costas e as cinco compressões no peito até o objeto ser expelido ou o socorro chegar.
Como fazer em crianças com mais de 1 ano
Para crianças maiores, a manobra é aplicada com a vítima em pé ou sentada. Peça para alguém ligar para o serviço de emergência (192 ou 193) e inicie imediatamente:
Incline a criança levemente para frente e aplique cinco golpes firmes nas costas, entre as escápulas, usando a base da mão.
Ajoelhe-se ou fique em pé atrás da criança e passe seus braços ao redor da cintura dela.
Feche uma das mãos e posicione-a com o polegar para dentro, na região abdominal, entre o umbigo e o final do osso do peito.
Com a outra mão, segure o punho fechado e puxe-o para dentro e para cima, com movimentos rápidos e fortes, em formato de "J".
Alterne entre cinco golpes nas costas e cinco compressões abdominais até o objeto sair, a criança voltar a respirar ou o socorro médico chegar.
É vital nunca tentar remover um objeto da garganta da criança com os dedos, a menos que ele esteja totalmente visível. A tentativa às cegas pode empurrar o corpo estranho ainda mais para dentro das vias respiratórias, agravando a situação.
Mesmo que o objeto seja expelido e a criança pareça bem, é fundamental que ela passe por uma avaliação médica para verificar se não houve lesões internas.
