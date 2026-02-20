Manobra de Heimlich em crianças: o passo a passo que salva vidas

Casos de engasgo em crianças são acidentes domésticos frequentes e perigosos que acendem o alerta. Saber como agir rapidamente em situações de engasgo é crucial, e a Manobra de Heimlich é a técnica de primeiros socorros mais eficaz para desobstruir as vias aéreas de uma criança e salvar sua vida.

As orientações seguem as diretrizes atualizadas pela American Heart Association (AHA) de 2025.

O procedimento é uma resposta de emergência a um bloqueio total ou parcial da traqueia, geralmente causado por alimentos ou pequenos objetos. Se a criança estiver tossindo com força, incentive-a a continuar. Intervenha apenas se os sinais de engasgo grave aparecerem: a criança não consegue chorar ou falar, apresenta dificuldade para respirar e os lábios ou a pele podem ficar com uma coloração azulada. Nesses casos, a ação imediata é fundamental.

Passo a passo para bebês com menos de 1 ano

A técnica para bebês é diferente e exige cuidado. O primeiro passo é ligar para o serviço de emergência (192 ou 193) e iniciar o procedimento enquanto a ajuda não chega. Siga estas etapas:

Sente-se e posicione o bebê de bruços sobre o seu antebraço, com a cabeça mais baixa que o corpo. Use sua coxa como apoio e segure a mandíbula da criança para firmar a cabeça.

Com a base da outra mão, dê cinco batidas firmes no meio das costas, entre as escápulas do bebê.

Vire o bebê de barriga para cima em seu outro antebraço, novamente mantendo a cabeça mais baixa que o corpo.

Usando a base da palma da mão, faça cinco compressões rápidas na altura do osso do peito, logo abaixo da linha dos mamilos.

Alterne entre as cinco batidas nas costas e as cinco compressões no peito até o objeto ser expelido ou o socorro chegar.

Como fazer em crianças com mais de 1 ano

Para crianças maiores, a manobra é aplicada com a vítima em pé ou sentada. Peça para alguém ligar para o serviço de emergência (192 ou 193) e inicie imediatamente:

Incline a criança levemente para frente e aplique cinco golpes firmes nas costas, entre as escápulas, usando a base da mão.

Ajoelhe-se ou fique em pé atrás da criança e passe seus braços ao redor da cintura dela.

Feche uma das mãos e posicione-a com o polegar para dentro, na região abdominal, entre o umbigo e o final do osso do peito.

Com a outra mão, segure o punho fechado e puxe-o para dentro e para cima, com movimentos rápidos e fortes, em formato de "J".

Alterne entre cinco golpes nas costas e cinco compressões abdominais até o objeto sair, a criança voltar a respirar ou o socorro médico chegar.

É vital nunca tentar remover um objeto da garganta da criança com os dedos, a menos que ele esteja totalmente visível. A tentativa às cegas pode empurrar o corpo estranho ainda mais para dentro das vias respiratórias, agravando a situação.

Mesmo que o objeto seja expelido e a criança pareça bem, é fundamental que ela passe por uma avaliação médica para verificar se não houve lesões internas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.