Carnaval 2027: blocos de rua já se preparam para a folia em BH

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A 72 dias do início do Carnaval de Belo Horizonte de 2027, os blocos de rua intensificam os preparativos para a folia com ensaios abertos e gratuitos em diferentes regiões da capital. A programação reúne grupos de vários estilos musicais, que se organizam para os desfiles que vão ocupar as ruas da cidade entre 23 de janeiro e 14 de fevereiro.

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Nesta quinta-feira (12/11), o Bloco Unidos do Parque Izidora se apresenta na Praça Jorge da Silveira, na Rua Marcos Donato de Lima, 420, no Bairro Ribeiro de Abreu. A proposta do grupo é valorizar a cultura local e fortalecer os laços com os moradores da região.

No sábado (14/11), a programação fica por conta do Bloco Asa de Banana, a partir das 11h, em frente ao HiperBeer, na Rua Silva Jardim, 388, esquina com a Rua Sapucaí, 85.

Com ritmos baianos, o Bloco Kebraê se reúne no domingo (15/11), a partir das 15h, para um ensaio no Recanto Buri, na Avenida Mário Werneck, 515, no Bairro Buritis.

Ensaios pela cidade



Nesta semana, outros dois grupos já fizeram ensaios abertos. O Samba Queixinho se apresentou no Orbi Conecta, na Avenida Antônio Carlos, 681, no Bairro Lagoinha. Já o Batuque de Saia levou sua preparação para a Rua Guapira, 117, no Bairro Dom Bosco.

Além de preparar músicos e integrantes para os desfiles, os encontros aproximam os blocos da população. As apresentações permitem que os foliões conheçam a proposta e a identidade de cada grupo antes dos cortejos oficiais. A agenda completa de ensaios está disponível no Portal Belo Horizonte.

Preparativos para 2027



A festa contará com cortejos nas dez regionais da cidade, além de desfiles das escolas de samba e dos blocos caricatos e apresentações dos blocos afro.

Para a próxima edição, a Prefeitura de Belo Horizonte antecipou as etapas de organização. Segundo a Belotur, já foram concluídos o cadastramento dos blocos de rua, a seleção dos grupos que receberão auxílio financeiro, as inscrições para os desfiles de passarela e a escolha dos integrantes da Corte Real Momesca.

A antecipação busca ampliar o prazo de planejamento e oferecer mais previsibilidade aos participantes e à organização da festa.

Na edição de 2026, o Carnaval da capital reuniu 6,6 milhões de foliões, incluindo 349 mil turistas, e movimentou cerca de R$ 1,4 bilhão na economia da cidade.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria