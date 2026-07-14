PBH veta feriado na terça-feira de carnaval; entenda

O Prefeito Álvaro Damião do (União Brasil) vetou a proposição de lei que definia a terça-feira de carnaval como feriado em Belo Horizonte. O anúncio saiu no Diário Oficial do município nesta terça-feira (14/7).

A Lei Ordinária Nº 11.397, que seria alterada, estabelece quais datas comemorativas ou eventos importantes, são ou não feriados na capital mineira.

De acordo com o Executivo, o veto à proposição 106/26 se deu em decorrência da inconstitucionalidade integral do projeto que, através de uma análise da Procuradoria-Geral do município, revelou que ela é “juridicamente inadequada” e “extrapola os limites taxativos impostos pela Lei Federal nº 9093/1995 para a instituição de feriados civis municipais”.

Segundo a professora de direito público da Universidade Federal de Minas Gerais, Cristiana Fortini, a União é a responsável por criar feriados em decorrência das competências dadas a ela pela Constituição da República e que não cabe às cidades criarem feriados como bem entendem.

“Os municípios podem criar feriados religiosos, mas há um limite. A Lei editada pela União prevê quatro feriados municipais religiosos. Mesmo eles precisam de um fundamento adicional porque o estado é laico”, indicou a professora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima