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PBH veta feriado na terça-feira de carnaval; entenda

O anúncio saiu no Diário Oficial nesta terça-feira (14/7). O Executivo apontou a inconstitucionalidade da proposição feita

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
14/07/2026 15:54 - atualizado em 14/07/2026 16:06

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Carnaval BH. Na foto, Bloco Funk You em 2025
Carnaval de BH. Na foto, Bloco Funk You, em 2025 crédito: Leandro Guerreiro/Divulgação

O Prefeito Álvaro Damião do (União Brasil) vetou a proposição de lei que definia a terça-feira de carnaval como feriado em Belo Horizonte. O anúncio saiu no Diário Oficial do município nesta terça-feira (14/7). 

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A Lei Ordinária Nº 11.397, que seria alterada, estabelece quais datas comemorativas ou eventos importantes, são ou não feriados na capital mineira. 

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De acordo com o Executivo, o veto à proposição 106/26 se deu em decorrência da inconstitucionalidade integral do projeto que, através de uma análise da Procuradoria-Geral do município, revelou que ela é “juridicamente inadequada” e “extrapola os limites taxativos impostos pela Lei Federal nº 9093/1995 para a instituição de feriados civis municipais”. 

Segundo a professora de direito público da Universidade Federal de Minas Gerais, Cristiana Fortini, a União é a responsável por criar feriados em decorrência das competências dadas a ela pela Constituição da República e que não cabe às cidades criarem feriados como bem entendem. 

“Os municípios podem criar feriados religiosos, mas há um limite. A Lei editada pela União prevê quatro feriados municipais religiosos. Mesmo eles precisam de um fundamento adicional porque o estado é laico”, indicou a professora.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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