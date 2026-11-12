Mulher morre presa às ferragens após batida com caminhão

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Uma mulher de 44 anos morreu após o carro que ela dirigia bateu de frente com um caminhão na BR-259, em Itueta, na Região do Vale do Rio Doce.

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O acidente foi na manhã dessa quarta-feira (11/11), por volta das 8h40, na altura do km 24 da rodovia. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv-MG), o automóvel invadiu a contramão e atingiu a parte dianteira esquerda do veículo de carga.

A vítima conduzia um Jeep Renegade quando ocorreu a colisão. O caminhão-trator, da marca DAF, que transportava dois semirreboques, seguia no sentido contrário e era dirigido por um homem de 41 anos.

Com o impacto, a motorista ficou presa às ferragens e morreu ainda no local. O condutor do caminhão sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Trânsito foi parcialmente interditado

Durante o atendimento, o trecho da BR-259 ficou temporariamente interditado. Posteriormente, o tráfego passou a funcionar no sistema de pare e siga, para permitir a circulação de veículos enquanto as equipes trabalhavam na rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), e da Perícia Técnica compareceram ao local para atender à ocorrência e realizar os trabalhos necessários.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria