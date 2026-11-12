Homem se entrega após manter mulher e criança de 4 anos reféns em Contagem
Após uma hora de negociação com o BOPE, suspeito se rende sem disparos; mulher e criança de 4 anos foram resgatadas com segurança no local
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Um homem de 47 anos que manteve uma mulher e uma criança de 4 anos reféns em uma casa lotérica se entregou à polícia em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A rendição aconteceu após cerca de uma hora de negociação com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).
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De acordo com dados repassados pela polícia, a ocorrência teve início por volta das 12h15, durante a manhã desta quinta-feira (12/11), e o caso terminou sem nenhum disparo de arma de fogo.
Durante a negociação, a criança de 4 anos foi liberada primeiro, e a mulher também terminou resgatada com segurança. Logo depois de se render, o suspeito foi preso.
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Segundo o comandante do GER, tenente-coronel Anselmo Pedrosa, o suspeito simulava estar armado para ameaçar as vítimas, carregando uma bolsa. Após a prisão, os policiais constataram que ele portava um aparelho de choque.
O homem aparentava ainda estar em surto, com falas desconexas, alegando que precisava de dinheiro para pagar um suposto agiota. O homem tem passagens na polícia por ameaça e furto de carro.
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O episódio aconteceu em uma casa lotérica localizada na Avenida Babita Camargos. O estabelecimento funciona dentro do complexo comercial Power Center, situado no bairro Cidade Industrial.