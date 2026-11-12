Estudo da UFMG mapeia registros de sarampo do estado

Mapeamento feito em conjunto entre a Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) identificou a distribuição temporal e espacial das notificações de sarampo nas cidades mineiras, entre 2007 e 2025. A pesquisa reuniu 5.489 notificações e investigou a disseminação de registros em 89 microrregiões de saúde do estado. O projeto buscou compreender os indicadores sociodemográficos, econômicos, sanitários e de cobertura vacinal.

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“A análise da distribuição temporal e espacial das notificações contribui para compreender como os registros de sarampo se comportam em diferentes períodos e regiões de Minas Gerais, oferecem informações importantes para subsidiar o planejamento das ações de vigilância epidemiológica”, afirmou a professora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem, Fernanda Penido Matozinhos. Ela também é a responsável pelo Observatório de Pesquisa e Estudos em Vacinação (Opesv), grupo responsável pela coordenação dos estudos.

Para viabilizar a pesquisa, foram usados dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Entre o total de registros analisados, 201 (3,7%) casos foram classificados como sarampo, cinco (0,1%) como rubéola e 5.221 (95,1%) foram descartados após investigação epidemiológica. As informações mostraram que houve variações no número de notificações ao longo dos anos. Em 2019 e 2020, houve uma concentração maior de registros classificados como sarampo e, a partir de 2021, nenhum outro caso da doença foi registrado em Minas Gerais.

A análise das notificações de casos suspeitos de sarampo em Minas Gerais identificou oscilações. Entre 2007 e 2017, foram registrados de 65 a 265 casos suspeitos por ano, com apenas três classificações finais de sarampo: uma em 2008 e duas em 2013.

A partir de 2018, o número de notificações aumentou, chegando a 455 registros naquele ano, dos quais uma foi classificada como sarampo. Em 2019, foram contabilizadas 2.198 notificações, cerca de 40% de todas as ocorrências registradas no período analisado. Desse total, 157 foram classificadas como sarampo.

Em 2020, apesar da redução para 273 notificações, 34 foram classificadas como sarampo, o que correspondeu a 12,5% dos registros daquele ano, a maior proporção anual observada no estudo. Somados, 2019 e 2020 concentraram 191 dos 201 registros classificados como sarampo, equivalentes a 95% do total.

Para a coordenadora do estudo, o período de aumento de registros tem relação com queda de cobertura vacinal no Brasil. “Em Minas Gerais, não temos mais casos confirmados desde 2021. Que é justamente o ano que melhoramos as nossas coberturas vacinais. Ou seja, quanto maior a cobertura, maior a nossa segurança em relação à doença”, informou a doutora.

Análises de regiões

A pesquisa considerou as 89 microrregiões de saúde de Minas Gerais para investigar se há relação espacial das taxas de notificação e as características sociodemográficas, econômicas, de saúde e de vacinal.

“Levantamos hipóteses nesse estudo e observamos que algumas regiões, como o Triângulo Mineiro, que apresentam melhores níveis de valores socioeconômicos, apresentam uma melhor organização dos serviços de saúde, em que até a coleta e divulgação dos dados fica melhor organizado. Em contrapartida, há territórios com menos acesso, o que aumenta o índice de transmissão, principalmente no Norte e Nordeste mineiro”, informou a professora.

Ainda de acordo com a docente, os territórios com uma cobertura maior de saúde, apresentam um menor índice de notificações e, com isso, uma melhor organização dos processos de trabalhos nas cidades, que resulta no menor número de casos de doenças.

“O que temos de resultado principal é a necessidade de uma melhor organização do contexto territorial, pois entendemos que, quando o processo de trabalho apresenta um bom nível de planejamento, as vigilâncias acontecem melhor. Desse modo, conseguimos monitorar, prevenir e responder aos surtos de maneira eficaz”, analisou Fernanda.

Sobre a baixa cobertura vacinal, ela identifica que os problemas relacionados à baixa imunização são multifatoriais e que não há somente um motivo específico para os índices menores de vacinações entre os anos de aumento de casos.

“Temos no Brasil o Programa Nacional de Imunizações, que é uma referência mundial em relação às vacinas disponíveis, só que observamos que houve uma queda de cobertura vacinal desde 2016, que piorou com a pandemia de covid-19”, destacou a doutora.

Casos no Brasil

Até 5 de outubro deste ano, 52 casos da doença foram registrados no Brasil: 41 em São Paulo, 10 no Amazonas e um no Rio de Janeiro. Esses registros são de pessoas que vieram de outros países, como Peru, Colômbia e Bolívia, e que foram identificados com sarampo aqui.

“Temos tido um aumento de números de casos ao longo de toda América. Por mais que atualmente tenhamos no Brasil uma certa certificação de zona livre de sarampo. Estamos em um momento de muito alerta em relação a esse agravo no continente”, pontuou. “O que motivou a nossa pesquisa foi justamente esse cenário epidemiológico do continente, do possível risco de reintrodução do vírus. Uma doença muito grave, potencialmente fatal”, argumentou a professora.

A doutora afirmou ainda que os resultados dessa pesquisa permitem que sejam elaboradas estratégias sanitárias para impedir o avanço da doença no Brasil e em Minas Gerais. O sarampo é dispersado por gotículas de saliva ou secreções respiratórias. Crianças menores de cinco anos, gestantes e imunocomprometidos são os que mais apresentam riscos com a doença. Segundo a professora, os imunizantes devem ser aplicados em crianças de 12 a 15 meses de idade e o período de incubação pode variar de 7 a 21 dias.

“As pessoas com a sarampo vão apresentar um quadro de febre alta e exantemas – erupções que surgem pela pele –, em um período de três dias. A recomendação é que procure o mais rápido possível os serviços de saúde, pois é muito importante uma avaliação individualizada de um profissional de saúde. A investigação tem que acontecer nas primeiras 48 horas, pois se for um caso confirmado, a equipe vai atuar para bloquear o avanço da doença”, recomendou a docente.

Parceria com a SES-MG

O sarampo é uma doença viral aguda de alta transmissibilidade, prevenível por vacinação. Por isso, mesmo diante de períodos de baixa ocorrência, a vigilância dos casos suspeitos e a manutenção da vacinação são medidas essenciais para reduzir o risco de transmissão.

“Temos uma parceria com a Secretaria de Estado de Saúde com o número de WhatsApp, que a população pode mandar uma foto da caderneta e a nossa equipe vai avaliar a situação vacinal, com o intuito de identificar se o indivíduo necessita tomar algum imunizante nos serviços de saúde”, finalizou Fernanda.

Para saber se o cartão de vacina está em dia, a pessoa pode acionar o número 31 3916-0451. O usuário deve enviar uma foto do documento, que será avaliado. Após isso, o especialista vai orientar se há ou não a necessidade de procura por uma unidade de saúde.

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*Com informações da Agência Brasil