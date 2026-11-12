"Não tive a intenção": sargento depõe sobre morte de capitã da PM em BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A segunda audiência de instrução do processo que investiga a morte da capitã da PMMG Michele Leão Azevedo foi encerrada na noite desta quinta-feira (12/11), no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte (MG). Durante o interrogatório, o sargento Eduardo Abner Pereira de Oliveira negou ter tido a intenção de matar a companheira e atribuiu a morte dela ao possível abuso de drogas na noite anterior.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo informações da assessoria do Fórum, a sessão começou por volta das 13h40. Ao longo da tarde, 12 testemunhas prestaram depoimento, além do interrogatório do réu. A instrução foi encerrada às 19h.

Em resumo, Eduardo afirmou que o casal tinha práticas de BDSM e que ambos teriam participado de relações sexuais com essas características na madrugada da morte de Michele. Ele também declarou acreditar que o falecimento da capitã foi consequência do consumo excessivo de drogas na noite anterior. BDSM é uma sigla que abrange um conjunto de práticas eróticas, sensoriais envolvendo bondage (imobilização), disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo.

O sargento responde por feminicídio qualificado, fraude processual, tráfico de drogas e três episódios de lesão corporal. O processo tramita em segredo de Justiça desde 22 de julho, dois dias após a morte da capitã. A denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) foi recebida em 31 de agosto, quando Eduardo se tornou réu. A Justiça também manteve a prisão preventiva do militar.

Como foi o crime?

A capitã morreu no dia 20 de julho, no apartamento onde morava com o sargento, no Bairro Palmares, na Região Nordeste da capital. Segundo o Ministério Público, Michele foi agredida diversas vezes com um pedaço de madeira e teve o pescoço apertado pelo marido.

Antes do crime, o casal recebeu amigos para uma confraternização em casa. De acordo com a denúncia, Eduardo demonstrou ciúmes ao questionar Michele sobre conversas com alguns convidados. A discussão teria ficado mais intensa, e outras pessoas que estavam no local precisaram intervir.

O órgão afirma que o assassinato aconteceu em meio à violência doméstica e aponta o ciúme como motivo do crime. A denúncia também destaca que Michele foi atacada dentro de casa, de surpresa, sem ter condições de se defender. As circunstâncias das agressões levaram o MP a classificar o crime como praticado com meio cruel.

Histórico de agressões

O sargento também foi denunciado por três episódios de agressão contra a capitã, nos dias 2, 13 e 16 de julho, poucas semanas antes da morte. Segundo o MP, os ferimentos provocados nessas agressões levaram Michele a procurar atendimento médico.

Em depoimento à polícia, a mãe da capitã afirmou que considerava o relacionamento da filha abusivo e marcado por controle psicológico. Segundo ela, o casal passou por sucessivas separações e reconciliações.

Familiares também relataram que Michele tentava encerrar a relação e que, durante uma discussão anterior, Eduardo teria chegado a empunhar uma faca.

Tentativa de alterar a cena

Segundo a denúncia, depois das agressões, Eduardo teria tentado alterar a cena do crime para dificultar a investigação. Ele teria colocado os lençóis da cama para lavar, retirado do apartamento os pedaços de madeira usados nas agressões e apagado mensagens do celular da vítima.

Imagens de câmeras de segurança do prédio mostram o sargento carregando Michele nos ombros até a garagem. Em seguida, ele colocou a companheira no carro e a levou ao Hospital Odilon Behrens, na Região Noroeste da capital.

A capitã chegou à unidade de saúde já sem vida. A equipe médica identificou múltiplos ferimentos e estimou que a morte teria ocorrido entre quatro e seis horas antes.

Prisão em flagrante

Eduardo foi preso em flagrante após a equipe médica desconfiar das circunstâncias da morte da capitã. Durante a ida ao hospital, segundo o Ministério Público, o militar tentou descartar 18 comprimidos de ecstasy em uma lixeira da unidade enquanto era acompanhado por policiais.

O episódio deu origem à acusação de tráfico de drogas. Além disso, o MP pediu que, em caso de condenação, seja fixada uma indenização mínima de R$ 50 mil pelos danos causados à família de Michele.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e o sargento continua preso.

Versão do sargento

Em depoimento à polícia, Eduardo negou ter cometido o crime. Ele afirmou que o casal consumiu bebidas alcoólicas e ecstasy durante a confraternização e atribuiu os ferimentos identificados no corpo de Michele a práticas sexuais que descreveu como consensuais e a uma queda da capitã na escada.

Segundo a versão apresentada pelo sargento, Michele teria recusado atendimento médico. Ele afirmou que os dois dormiram durante a tarde e que decidiu levá-la ao hospital depois de perceber, à noite, que ela não respondia aos estímulos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota divulgada durante as investigações, a defesa afirmou que era necessário aguardar a conclusão dos laudos periciais e da apuração. Os advogados disseram confiar no devido processo