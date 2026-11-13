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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Vídeo: caminhão pega fogo em acidente com moto na BR-381, em MG

Colisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (13), em João Monlevade, no sentido Belo Horizonte; relatos de uma morte ainda não foram confirmados oficialmente

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/11/2026 06:31 - atualizado em 13/11/2026 06:32

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Acidente entre caminhão e moto provoca incêndio na BR-381
Acidente entre caminhão e moto provoca incêndio na BR-381 crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta foi registrado na manhã desta sexta-feira (13/11), na BR-381, em João Monlevade, na Região Central de Minas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um veículo de carga tomado pelas chamas e uma grande coluna de fumaça preta no local.

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Segundo a concessionária Nova 381, responsável pela administração do trecho, o acidente aconteceu na altura do km 360, no sentido Belo Horizonte. A pista está interrompida.

A ocorrência foi registrada por volta das 5h40, nas proximidades do trecho conhecido como Corte de Pedras e do restaurante Recanto da Cascata.

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Vídeos mostram veículo em chamas

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o incêndio consumindo o veículo de carga, enquanto uma grande quantidade de fumaça preta se espalha pelo céu.

Em grupos de caminhoneiros, circulam relatos de que o motociclista morreu no acidente. Entretanto, até o momento, não há confirmação oficial sobre vítimas.

Equipes da concessionária Nova 381 foram mobilizadas e atuam no atendimento à ocorrência.

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As circunstâncias da colisão e as condições do trânsito no trecho ainda não foram esclarecidas.

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