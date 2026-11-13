Vídeo: caminhão pega fogo em acidente com moto na BR-381, em MG

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta foi registrado na manhã desta sexta-feira (13/11), na BR-381, em João Monlevade, na Região Central de Minas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um veículo de carga tomado pelas chamas e uma grande coluna de fumaça preta no local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a concessionária Nova 381, responsável pela administração do trecho, o acidente aconteceu na altura do km 360, no sentido Belo Horizonte. A pista está interrompida.

A ocorrência foi registrada por volta das 5h40, nas proximidades do trecho conhecido como Corte de Pedras e do restaurante Recanto da Cascata.

Vídeos mostram veículo em chamas

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o incêndio consumindo o veículo de carga, enquanto uma grande quantidade de fumaça preta se espalha pelo céu.

Em grupos de caminhoneiros, circulam relatos de que o motociclista morreu no acidente. Entretanto, até o momento, não há confirmação oficial sobre vítimas.

Equipes da concessionária Nova 381 foram mobilizadas e atuam no atendimento à ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As circunstâncias da colisão e as condições do trânsito no trecho ainda não foram esclarecidas.