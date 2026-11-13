BH está sob novo alerta de chuvas intensas, com risco de alagamentos
Aviso, emitido pela Defesa Civil do município, é válido até as 23h10; capital mineira já registra problemas causados por temporais
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A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um novo alerta de chuvas intensas, com risco de enxurradas e alagamentos, na noite desta sexta-feira (13/11): o aviso é válido até as 23h10. Porém, a previsão é que, até as 8h deste sábado (14/11), precipitações com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h poderão atingir diferentes pontos da capital mineira.
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No início da noite desta sexta, já houve registro de chuva em vários pontos de Belo Horizonte. O fenômeno foi considerado extremamente forte nas regiões Leste e Oeste e forte no Hipercentro da capital. Ainda segundo a Defesa Civil, na Região Centro-Sul, a precipitação teve intensidade moderada. Também há registro de chuva nas regionais Norte, Nordeste e Noroeste, porém de intensidade fraca.
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Na Avenida José Cândido da Silveira, no Bairro São Marcos, na Região Nordeste da capital mineira, uma árvore caiu sobre um ônibus e interditou um trecho da via. Não houve registro de feridos, mas o incidente provocou um curto-circuito na rede elétrica.
O que fazer e não fazer durante a chuva?
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Evite áreas de inundação;
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Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
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Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
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Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
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Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
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Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
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Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
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Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.