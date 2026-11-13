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BH está sob novo alerta de chuvas intensas, com risco de alagamentos

Aviso, emitido pela Defesa Civil do município, é válido até as 23h10; capital mineira já registra problemas causados por temporais

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Estado de Minas
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Repórter
13/11/2026 21:36 - atualizado em 13/11/2026 21:40

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Alerta de tempestade: entenda o que significam as cores e quais os riscos
Chuva intensa pode causar alagamentos e enxurradas, segundo a Defesa Civil crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press.

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um novo alerta de chuvas intensas, com risco de enxurradas e alagamentos, na noite desta sexta-feira (13/11): o aviso é válido até as 23h10. Porém, a previsão é que, até as 8h deste sábado (14/11), precipitações com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h poderão atingir diferentes pontos da capital mineira. 

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No início da noite desta sexta, já houve registro de chuva em vários pontos de Belo Horizonte. O fenômeno foi considerado extremamente forte nas regiões Leste e Oeste e forte no Hipercentro da capital. Ainda segundo a Defesa Civil, na Região Centro-Sul, a precipitação teve intensidade moderada. Também há registro de chuva nas regionais Norte, Nordeste e Noroeste, porém de intensidade fraca.

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Na Avenida José Cândido da Silveira, no Bairro São Marcos, na Região Nordeste da capital mineira, uma árvore caiu sobre um ônibus e interditou um trecho da via. Não houve registro de feridos, mas o incidente provocou um curto-circuito na rede elétrica.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

  • Evite áreas de inundação;

  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

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  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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