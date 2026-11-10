Juiz de Fora cancela carnaval em respeito aos 66 mortos em fevereiro

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, decidiu não fomentar o carnaval de 2027 em respeito às vítimas da tragédia provocada pelas fortes chuvas de fevereiro deste ano, que deixaram 66 mortos. A administração municipal também já havia confirmado o cancelamento da tradicional iluminação de Natal em 2026, pelo mesmo motivo.

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O anúncio sobre o carnaval foi feito pela prefeita Margarida Salomão (PT). Segundo ela, a decisão considera o período de luto vivido pela cidade, que, em fevereiro de 2027, completará um ano da tragédia.

"Em atenção ao sentimento da cidade, em respeito à dor que nós todos sentimos, nós decidimos que este ano a prefeitura não vai fomentar o carnaval, por conta exatamente de, em fevereiro, que é a data do carnaval, estarmos completando um ano daquelas duras perdas que nós sofremos: perdas de vida, perdas de bens, perdas de moralidade, do nosso sossego", afirmou a prefeita.

Apesar da decisão de não promover a festa, a prefeitura não impedirá a realização de eventos organizados pela iniciativa privada. Margarida garantiu que as agremiações e entidades carnavalescas que decidirem desfilar ou promover atividades terão apoio do município.

"Nas entidades particulares, as agremiações queiram fazer, queiram brincar o carnaval, a prefeitura vai dar todo apoio: trânsito, mobilidade, segurança, o que for necessário. A prefeitura vai apoiar vocês", declarou.

Recursos para escolas de samba e calendário cultural

A prefeita também destacou que a suspensão do fomento ao carnaval de 2027 não representa uma medida de economia para os cofres públicos. Segundo ela, os recursos tradicionalmente destinados às escolas de samba serão utilizados em um novo modelo de repasse, com antecipação dos pagamentos para o planejamento do carnaval de 2028.

A proposta é que as agremiações recebam os valores em etapas ao longo de 2027, permitindo mais tempo para organizar os desfiles e preparar as apresentações.

"Para o próximo ano de 2027, já olhando o carnaval de 2028, as escolas receberão os recursos ao longo do ano, em etapas. Isso vai proporcionar a elas uma possibilidade de fazer uma festa com mais planejamento, mais antecipação", explicou.

Margarida também anunciou que a prefeitura pretende iniciar, em março de 2027, um calendário cultural com um grande evento. A programação marcará, segundo a prefeita, o encerramento do ciclo de luto relacionado à tragédia.

"A partir daí, nós teremos um calendário robusto de atividades culturais, que brevemente estaremos divulgando a todo mundo. Cultura e arte são a vida da cidade", afirmou.

Natal sem iluminação em 2026

A decisão de não realizar a tradicional iluminação natalina de Juiz de Fora em 2026 já havia sido anunciada pela prefeita em 4 de novembro. A decoração natalina estava orçada em R$ 2 milhões.

Na ocasião, Margarida Salomão justificou a medida pelo impacto das fortes chuvas de fevereiro e pelo respeito aos sentimentos dos moradores que sofreram perdas durante a tragédia.

"A decisão por cancelar as luzes de Natal em 2026 foi tomada em respeito aos anseios de quem vive em nossa cidade. Foi um ano extremamente atípico para todos nós que sofremos com as perdas após as fortes chuvas de fevereiro", declarou.

A prefeita manifestou expectativa de que a cidade avance no processo de reconstrução e consiga retomar a tradição natalina no ano seguinte.

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"Estimo que, à essa altura, no ano que vem, Juiz de Fora tenha avançado em seu processo de reconstrução e possa retomar sua tradição natalina de forma ainda mais alegre e bonita!", afirmou.