Chuva complicou o trânsito em BH? Veja a situação nesta sexta-feira 13

A chuva que atinge Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira (13/11) não provoca grandes ocorrências no trânsito da capital mineira, segundo informações da BHTrans. Apesar disso, motoristas enfrentam lentidão em importantes vias da cidade, incluindo o Anel Rodoviário e as avenidas Amazonas, do Contorno, Antônio Carlos e Cristiano Machado.

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De acordo com a BHTrans, uma carreta com problema mecânico ocupa a faixa central do Anel Rodoviário, depois do Trevo do Betânia, no sentido Rio de Janeiro.

Por causa da ocorrência, a lentidão começa no viaduto da Avenida Teresa Cristina e se estende até o entroncamento com a BR-356.

Veja os pontos de lentidão em BH

Segundo informações do aplicativo de navegação Waze, por volta das 7h desta sexta-feira, diferentes regiões da capital apresentavam trânsito intenso.

Na Avenida Amazonas, há dois trechos de lentidão. O primeiro fica nas proximidades da Avenida Cardeal Eugênio Pacelli. O segundo começa na altura do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) e segue em direção ao Centro de BH.

Na Avenida do Contorno, o trânsito está intenso na região da Savassi. A lentidão começa nas proximidades da Avenida Nossa Senhora do Carmo e se estende até a Avenida Álvares Cabral.

Já na Avenida Antônio Carlos, motoristas enfrentam congestionamento nas proximidades da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde há um acidente na faixa da direita, sentido Centro.

Na Avenida Cristiano Machado, um dos principais corredores de ligação das regiões Norte, Nordeste e Venda Nova, há registro de engarrafamento perto da Estação São Gabriel.

Previsão de chuva para esta sexta-feira

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para a manhã desta sexta-feira é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.

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Durante a tarde, o tempo deve permanecer nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.