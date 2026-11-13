BH está sob alerta de chuva com raios e ventos de até 50 km/h

Belo Horizonte começou esta sexta-feira (13/11) com chuva, e a previsão é de que o tempo continue instável na capital mineira. Há possibilidade de pancadas acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h deste sábado (14/11).

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O alerta prevê também a possibilidade de chuva forte em diferentes pontos da cidade. Com isso, os moradores devem ficar atentos às mudanças nas condições do tempo durante o período.

Além do aviso para a capital, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para todo o estado de Minas Gerais nesta sexta-feira. A classificação é de perigo potencial, com previsão de chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo. O aviso é válido até o fim do dia.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.