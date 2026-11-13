Inmet emite alertas de tempestade para todo o estado nesta sexta-feira
A chuva está prevista entre 20 e 30 milímetros por hora e os ventos podem chegar até 60km/h
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para todo o estado de Minas Gerais nesta sexta-feira (13/11). O aviso, de perigo potencial, prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo. O alerta começou às 9h08 e é válido até o fim do dia.
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A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem variar entre 40 e 60km/h.
Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
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Instruções:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.