Inmet emite alertas de tempestade para todo o estado nesta sexta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para todo o estado de Minas Gerais nesta sexta-feira (13/11). O aviso, de perigo potencial, prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo. O alerta começou às 9h08 e é válido até o fim do dia.

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A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem variar entre 40 e 60km/h.

Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

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